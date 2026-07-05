Путин позвонил Трампу: о чем шла речь в разговоре?

Президент России Владимир Путин по случаю 250-летия независимости США позвонил Дональду Трампу и поздравил его и американский народ с праздником.

Разговор, продолжавшийся около полутора часов, не ограничился только поздравлениями. Лидеры двух стран также обсудили войну в Украине, ситуацию вокруг Ирана, дипломатическое посредничество и перспективы дальнейших отношений.

Путин напомнил об исторических связях России и США

Согласно заявлению Кремля, в поздравительных словах Путин упомянул историческую роль России в формировании американской государственности и союзничество двух стран в годы Второй мировой войны.

Российский лидер также высоко оценил масштабные праздничные мероприятия, организованные по случаю 250-летия независимости США.

В завершение беседы Путин вновь напомнил Трампу, что приглашение посетить Россию остается в силе.

Разговор продолжался около 1,5 часов

По словам помощника президента России Юрия Ушакова, телефонный разговор продолжался около одного часа 25 минут.

Это стал четвертый телефонный разговор Путина и Трампа с начала 2026 года. Кремль охарактеризовал его как беседу, прошедшую в «доверительном и конструктивном» духе.

Война в Украине стала одной из главных тем

По словам Ушакова, Дональд Трамп выразил готовность помочь быстрее прекратить боевые действия и урегулировать конфликт.

Отмечено, что специальные представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер продолжат посреднические усилия и при необходимости могут вновь посетить Москву.

Российская сторона, в свою очередь, заявила о приверженности политико-дипломатическому урегулированию конфликта, но подчеркнула, что не откажется от своих основных требований.

Противоречивые заявления по Константиновке

По словам представителя Кремля, Путин проинформировал Трампа о ситуации на поле боя, сообщив, что российские войска продвигаются вперед.

Российская сторона заявила об установлении контроля над городом Константиновка. Однако президент Украины Владимир Зеленский и Генеральный штаб страны опровергли эту информацию, заявив, что город остается под контролем Украины. В связи с этим данная информация пока основывается на противоречивых заявлениях сторон.

Состоялся также обмен мнениями по Ирану

Путин и Трамп обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе отношения между США и Ираном.

Президент России подчеркнул, что достижение взаимопонимания по урегулированию переговоров может помочь снизить напряженность в регионе.

По словам Ушакова, Москва выразила готовность оказать практическую помощь в стабилизации ситуации, а Трамп выразил благодарность за российские предложения.

Космос и футбол также были упомянуты

По данным российских СМИ, в разговоре был отмечен очередной запуск российско-американского экипажа с космодрома Байконур на Международную космическую станцию как пример символического сотрудничества.

Кроме того, Путин в связи с проходящим в США чемпионатом мира по футболу пожелал Трампу успешного проведения турнира.

По завершении беседы президенты договорились вновь пообщаться по телефону в ближайшее время. В тот же день Трамп также поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским, обсудив дипломатические шаги, направленные на завершение войны.

Напомним, что 14 июня Путин также звонил Трампу по случаю его дня рождения.