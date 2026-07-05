Джейми Каррагер: Гарри Кейн достоин «Золотого мяча», но приз достанется Месси или Мбаппе

Бывший защитник «Ливерпуля» и известный футбольный эксперт Джейми Каррагер высоко оценил уровень капитана сборной Англии Гарри Кейна на сегодняшний день. По его мнению, в борьбе за «Золотой мяч» 2026 года Кейн благодаря своей результативности является достойным кандидатом, однако результаты на крупных турнирах могут решить судьбу награды. Каррагер подчеркнул, что престижный приз, скорее всего, вновь достанется таким звёздам, как Лионель Месси или Килиан Мбаппе. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В своей статье для издания Те Телеграф Каррагер отметил, что по результатам последних 12 месяцев именно Гарри Кейн по справедливости должен быть признан лучшим футболистом мира. Однако традиции футбольного мира показывают, что в годы проведения чемпионата мира на первый план выходят не индивидуальная статистика, а успехи, достигнутые со сборной. Это может стать главным препятствием для нападающего «Баварии».

Фактор чемпионата мира и фавориты

По мнению эксперта, если сборная Аргентины сможет защитить свой титул, Лионель Месси завоюет эту награду в восьмой или девятый раз. Если победит Франция, главным претендентом станет Килиан Мбаппе. Даже несмотря на то, что в своём клубе он переживает непростые времена, героическая игра Мбаппе за сборную на крупных турнирах может перекрыть все недостатки.

Каррагер, исходя из текущего состояния сборной Англии, с сомнением смотрит на шансы «трёх львов» на чемпионство. По его словам, одноклубник Кейна по «Баварии» Майкл Олисе в будущем также может войти в число сильных кандидатов, однако основное внимание всё равно будет приковано к легендам футбола и лидерам мировых грандов.

Место Кейна в истории Англии

Говоря о мастерстве Гарри Кейна, Каррагер подчеркнул, что его уже можно поставить в один ряд с такими легендами, как Алан Ширер, Гари Линекер и Уэйн Руни. Стабильная результативность Кейна на протяжении многих лет и способность адаптировать свой стиль игры к требованиям современного футбола отличают его от других нападающих. По мнению эксперта, Кейн уже превзошёл этих великих имён в спорах о лучшем.

Тем не менее, статус Кейна как величайшего футболиста в истории Англии во многом зависит от трофеев, завоёванных со сборной. Каррагер делает вывод: какими бы впечатляющими ни были голы и рекорды на клубном уровне, для получения таких наград, как «Золотой мяч», решающее значение имеют победы в финалах Лиги чемпионов и чемпионата мира.