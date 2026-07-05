Златан Ибрагимович: «В матче против Парагвая я получил бы четыре красные карточки»

·1·Спорт
Златан Ибрагимович: «В матче против Парагвая я получил бы четыре красные карточки»

Один из самых ярких и открытых звёзд футбольного мира Златан Ибрагимович поделился своими резкими мыслями после матча между сборными Франции и Парагвая в рамках чемпионата мира. Шведский бывший нападающий остановился на грубых действиях и провокациях южноамериканцев на поле и высоко оценил хладнокровие французских футболистов. Об этом Goal.com сообщает .

Хотя сборная Франции одержала победу над Парагваем со счётом 1:0 и завоевала путёвку в четвертьфинал, матч запомнился скорее физической борьбой и «грязной игрой», нежели техническим мастерством. Гол с пенальти, забитый Килианом Мбаппе на 70-й минуте, решил судьбу встречи. Однако на протяжении всей игры подопечные Дидье Дешама находились под непрерывным давлением и провокациями со стороны соперника.

Неожиданное признание Ибрагимовича

В интервью изданию Fox Sports Ибрагимович признался, что если бы он находился на поле, то не смог бы сдержать эмоций в подобной ситуации. По сообщению Goal.com, легендарный нападающий раскритиковал стиль игры Парагвая, подчеркнув, что его характер не позволил бы терпеть подобные провокации.

«Сегодня для них это было совершенно иное испытание. Главная задача — не поддаваться на провокации, сохранять спокойствие и не терять равновесие. Нужно было не попадаться на уловки соперника. Я бы в этом матче получил как минимум четыре красные карточки! Может быть, кого-то отправил бы в больницу... Я люблю играть в настоящий футбол, не люблю, когда кто-то намеренно задевает меня», — подчеркнул Златан Ибрагимович.

По статистическим данным, сборная Парагвая в ходе матча 13 раз допустила грубость и в основном нацеливалась на французских нападающих. Примечательно, что южноамериканцы завершили матч без единой жёлтой карточки, тогда как представители Франции трижды получили предупреждения. Эта ситуация вызвала множество вопросов и в отношении судейства.

Спокойствие, достойное чемпионов

По мнению Ибрагимовича, хладнокровие, продемонстрированное сборной Франции, свидетельствует о том, что они достойны чемпионского титула. Он особо отметил, что представители Les Bleus вместо того, чтобы вступать в перепалки с соперником, профессионально выполнили свою работу.

«Франция проявила хладнокровие, они не расслаблялись. Они сделали то, что нужно было сделать. Они просто улыбнулись в лицо сопернику. Это лучший ответ — улыбнуться, забить гол, одержать победу и отпраздновать с болельщиками. Вот так нужно отвечать», — добавил бывший нападающий.

Эта победа обеспечила Франции не только путёвку в следующий этап, но и психологическое преимущество. Признание такого опытного футболиста, как Златан, несомненно повышает авторитет команды на турнире. Теперь Франция готовится к ещё более серьёзным испытаниям в четвертьфинале.

Златан ИбрагимовичКилиан МбаппеФранцияЧемпионат МираФутбол
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Реал Мадрид усилил правый фланг обороны: Дензел Дюмфрис перешел в МадридРеал Мадрид усилил правый фланг обороны: Дензел Дюмфрис перешел в МадридСегодня, 17:13Юрген Клопп назначен главным тренером сборной ГерманииЮрген Клопп назначен главным тренером сборной ГерманииСегодня, 16:38Почему Ламин Ямаль вышел на поле в повязке с надписью «ЭГО»? Правда за загадочным посланиемПочему Ламин Ямаль вышел на поле в повязке с надписью «ЭГО»? Правда за загадочным посланиемСегодня, 15:52Карло Анчелотти рассказал о плане по сдерживанию Холанда перед матчем Бразилии и НорвегииКарло Анчелотти рассказал о плане по сдерживанию Холанда перед матчем Бразилии и НорвегииСегодня, 14:58Вратарь Кабо-Верде обошел Касильяса и установил рекорд...Вратарь Кабо-Верде обошел Касильяса и установил рекорд...Сегодня, 14:22Микель Оярсабаль назвал лучшего нападающего ЧМ-2026Микель Оярсабаль назвал лучшего нападающего ЧМ-2026Сегодня, 14:19
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану