Златан Ибрагимович: «В матче против Парагвая я получил бы четыре красные карточки»

Один из самых ярких и открытых звёзд футбольного мира Златан Ибрагимович поделился своими резкими мыслями после матча между сборными Франции и Парагвая в рамках чемпионата мира. Шведский бывший нападающий остановился на грубых действиях и провокациях южноамериканцев на поле и высоко оценил хладнокровие французских футболистов. Об этом Goal.com сообщает .

Хотя сборная Франции одержала победу над Парагваем со счётом 1:0 и завоевала путёвку в четвертьфинал, матч запомнился скорее физической борьбой и «грязной игрой», нежели техническим мастерством. Гол с пенальти, забитый Килианом Мбаппе на 70-й минуте, решил судьбу встречи. Однако на протяжении всей игры подопечные Дидье Дешама находились под непрерывным давлением и провокациями со стороны соперника.

Неожиданное признание Ибрагимовича

В интервью изданию Fox Sports Ибрагимович признался, что если бы он находился на поле, то не смог бы сдержать эмоций в подобной ситуации. По сообщению Goal.com, легендарный нападающий раскритиковал стиль игры Парагвая, подчеркнув, что его характер не позволил бы терпеть подобные провокации.

«Сегодня для них это было совершенно иное испытание. Главная задача — не поддаваться на провокации, сохранять спокойствие и не терять равновесие. Нужно было не попадаться на уловки соперника. Я бы в этом матче получил как минимум четыре красные карточки! Может быть, кого-то отправил бы в больницу... Я люблю играть в настоящий футбол, не люблю, когда кто-то намеренно задевает меня», — подчеркнул Златан Ибрагимович.

По статистическим данным, сборная Парагвая в ходе матча 13 раз допустила грубость и в основном нацеливалась на французских нападающих. Примечательно, что южноамериканцы завершили матч без единой жёлтой карточки, тогда как представители Франции трижды получили предупреждения. Эта ситуация вызвала множество вопросов и в отношении судейства.

Спокойствие, достойное чемпионов

По мнению Ибрагимовича, хладнокровие, продемонстрированное сборной Франции, свидетельствует о том, что они достойны чемпионского титула. Он особо отметил, что представители Les Bleus вместо того, чтобы вступать в перепалки с соперником, профессионально выполнили свою работу.

«Франция проявила хладнокровие, они не расслаблялись. Они сделали то, что нужно было сделать. Они просто улыбнулись в лицо сопернику. Это лучший ответ — улыбнуться, забить гол, одержать победу и отпраздновать с болельщиками. Вот так нужно отвечать», — добавил бывший нападающий.

Эта победа обеспечила Франции не только путёвку в следующий этап, но и психологическое преимущество. Признание такого опытного футболиста, как Златан, несомненно повышает авторитет команды на турнире. Теперь Франция готовится к ещё более серьёзным испытаниям в четвертьфинале.