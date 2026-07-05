Реал Мадрид готов потратить 223 миллиона евро на Майкла Олисе: ответ Упамекано

·256·Спорт
Реал Мадрид готов потратить 223 миллиона евро на Майкла Олисе: ответ Упамекано

Мадридский клуб «Реал Мадрид» близок к совершению очередной громкой сделки на трансферном рынке. Сообщения о том, что испанский гранд готов предложить рекордные 223 миллиона евро за вингера «Баварии» Майкла Олисе, вызвали бурные обсуждения в футбольном мире. Если этот трансфер состоится, он может стать одним из самых дорогих в истории футбола. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

На фоне отборочных матчей чемпионата мира 2026 года и международных турниров трансферные слухи разгораются с новой силой. По информации издания SPORT, «королевский клуб» готов пойти на любые расходы, чтобы заполучить 24-летнего французского таланта. Однако одноклубник и соотечественник игрока Дайо Упамекано резко отреагировал на эти новости.

Упамекано: «Он никуда не уйдет»

Находясь в расположении сборной Франции, Дайо Упамекано на пресс-конференции попытался положить конец разговорам вокруг Майкла Олисе. Защитник «Баварии» выразил уверенность, что его одноклубник останется в мюнхенском клубе. «Он останется здесь, он никуда не уйдет!» — кратко и ясно ответил защитник.

Несмотря на то, что на уровне игроков эта информация опровергается, руководство «Реал Мадрида» видит в Олисе ключевой элемент своей будущей линии атаки. Прогресс Олисе за последние годы и его креативность на поле впечатлили скаутов мадридского клуба. Ожидается, что особенно его способность смещаться с правого фланга в центр усилит игру команды.

Бывший нападающий Луи Саа также поделился своим мнением об Олисе в интервью изданию GOAL. По его словам, хотя озвученная сумма в 223 миллиона евро кажется безумной, талант игрока этого стоит. Саа назвал путь Олисе от уровня «Кристал Пэлас» до цели мировых грандов за короткое время невероятной историей успеха.

«Это действительно сумасшедшие цифры, — говорит Саа. — Но я думаю, что Майкл заслуживает такого признания. То, чего он добился за пару лет, просто невероятно. Он поразил всех своим уникальным стилем, и теперь крупнейшие клубы мира охотятся за ним».

Пока что руководство «Баварии» не спешит рассматривать официальные предложения по Олисе. Для мюнхенцев он является важной фигурой в новом проекте команды. Однако рекордное финансовое предложение от такого клуба, как «Реал Мадрид», способно заставить задуматься любого. Несомненно, с открытием трансферного окна этот вопрос останется в центре внимания футбольного мира.

Реал МадридБаварияМайкл ОлисеТрансферыФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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