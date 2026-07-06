Маркиньос извинился перед народом Бразилии после поражения...

Капитан сборной Бразилии Маркиньос взял на себя ответственность за результат команды после неудачного выступления на чемпионате мира 2026 года.

«Пентакампеоны» в 1/8 финала уступили Норвегии со счетом 1:2 и покинули турнир гораздо раньше, чем ожидалось.

«Мы должны взять ответственность на себя»

По словам Маркиньоса, за поражение в первую очередь должны отвечать капитан и опытные игроки команды.

«Мы должны взять на себя ответственность за это поражение. Я как капитан и другие опытные футболисты обязаны нести ответственность», — сказал он.

Защитник подчеркнул, что такой подход позволит молодым игрокам начать новый этап без давления и в спокойной обстановке.

Ошибки в решающие моменты

Маркиньос признал, что Бразилия добилась определенных положительных результатов по ходу турнира, но не смогла воспользоваться своими шансами в самый важный момент.

«Мы многого достигли, но не смогли эффективно действовать в решающие моменты и допустили ошибки», — сказал капитан.

По его мнению, теперь команда должна провести глубокий анализ причин поражения и сделать соответствующие выводы.

«Пришло время извиниться перед народом Бразилии»

Маркиньос извинился перед болельщиками за ранний вылет сборной и призвал их продолжать поддерживать команду.

«Теперь пришло время сделать выводы и извиниться перед народом Бразилии. Я прошу болельщиков продолжать поддерживать нас», — сказал он в интервью изданию Глобо Эспорте.

Обещание на следующие четыре года

Капитан сборной Бразилии подчеркнул, что команда будет работать над тем, чтобы стать сильнее к следующему чемпионату мира.

«В течение следующих четырех лет команда будет работать для достижения еще больших успехов и постарается проявить себя на следующем чемпионате мира», — сказал Маркиньос.

Сборная Бразилии впервые с чемпионата мира 1990 года не смогла выйти в четвертьфинал. Теперь перед командой стоит задача вернуть доверие болельщиков и начать перестройку с новым поколением.