Маркиньос извинился перед народом Бразилии после поражения...

·54·Спорт
Маркиньос извинился перед народом Бразилии после поражения...

Капитан сборной Бразилии Маркиньос взял на себя ответственность за результат команды после неудачного выступления на чемпионате мира 2026 года.

«Пентакампеоны» в 1/8 финала уступили Норвегии со счетом 1:2 и покинули турнир гораздо раньше, чем ожидалось.

«Мы должны взять ответственность на себя»

По словам Маркиньоса, за поражение в первую очередь должны отвечать капитан и опытные игроки команды.

«Мы должны взять на себя ответственность за это поражение. Я как капитан и другие опытные футболисты обязаны нести ответственность», — сказал он.

Защитник подчеркнул, что такой подход позволит молодым игрокам начать новый этап без давления и в спокойной обстановке.

Ошибки в решающие моменты

Маркиньос признал, что Бразилия добилась определенных положительных результатов по ходу турнира, но не смогла воспользоваться своими шансами в самый важный момент.

«Мы многого достигли, но не смогли эффективно действовать в решающие моменты и допустили ошибки», — сказал капитан.

По его мнению, теперь команда должна провести глубокий анализ причин поражения и сделать соответствующие выводы.

«Пришло время извиниться перед народом Бразилии»

Маркиньос извинился перед болельщиками за ранний вылет сборной и призвал их продолжать поддерживать команду.

«Теперь пришло время сделать выводы и извиниться перед народом Бразилии. Я прошу болельщиков продолжать поддерживать нас», — сказал он в интервью изданию Глобо Эспорте.

Обещание на следующие четыре года

Капитан сборной Бразилии подчеркнул, что команда будет работать над тем, чтобы стать сильнее к следующему чемпионату мира.

«В течение следующих четырех лет команда будет работать для достижения еще больших успехов и постарается проявить себя на следующем чемпионате мира», — сказал Маркиньос.

Сборная Бразилии впервые с чемпионата мира 1990 года не смогла выйти в четвертьфинал. Теперь перед командой стоит задача вернуть доверие болельщиков и начать перестройку с новым поколением.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Холанд поставил Бразилию на колени: «Моя жизнь — это забивать голы»Холанд поставил Бразилию на колени: «Моя жизнь — это забивать голы»Сегодня, 10:19Гарри Кейн повторил рекорд Линекера по голам в плей-офф ЧМГарри Кейн повторил рекорд Линекера по голам в плей-офф ЧМСегодня, 10:07Джуд Беллингем стал героем матча против МексикиДжуд Беллингем стал героем матча против МексикиСегодня, 09:56Макгрегор пообещал нокаутировать ХоллоуэяМакгрегор пообещал нокаутировать ХоллоуэяСегодня, 09:49Винисиус объяснил, почему пенальти бил ГимарайнсВинисиус объяснил, почему пенальти бил ГимарайнсСегодня, 09:39Карло Анчелотти заявил, что не покинет сборную БразилииКарло Анчелотти заявил, что не покинет сборную БразилииСегодня, 09:29
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану