Винисиус объяснил, почему пенальти бил Гимарайнс

·60·Спорт
Винисиус объяснил, почему пенальти бил Гимарайнс

Вингер сборной Бразилии Винисиус Жуниор прокомментировал нереализованный пенальти после поражения от Норвегии со счетом 1:2 в 1/8 финала ЧМ-2026.

По словам футболиста, решение доверить пенальти Бруно Гимарайнсу не было случайным — этот выбор был сделан тренерским штабом еще до начала матча.

Кто будет бить пенальти, было определено заранее

Винисиус подчеркнул, что исполнитель решающего удара определяется не по ходу игры, а заранее.

«Исполнитель пенальти определяется до матча. Тренер выбрал Бруно, потому что он очень хорошо проявил себя на тренировках в последние дни», — сказал Винисиус.

Таким образом, выход Гимарайнса к точке был заранее согласованным решением внутри команды.

«Это не должно повлиять на его карьеру в сборной»

Бруно Гимарайнс не смог забить пенальти, и эта ситуация дорого обошлась Бразилии.

Тем не менее, Винисиус поддержал товарища по команде, заявив, что одна ошибка не должна влиять на его будущее в национальной сборной.

«К сожалению, он не забил. Но я надеюсь, что эта ситуация не повлияет негативно на карьеру Гимарайнса в сборной», — отметил он.

Винисиус заявил, что не уклонялся от ответственности

Некоторые болельщики задавались вопросом, почему пенальти не бил сам Винисиус.

Футболист подчеркнул, что никогда не уклоняется от ответственности и всегда ставит интересы команды на первое место.

«Я никогда не убегаю от ответственности и всегда действую в интересах команды. Сегодня среди тех, кто был на поле, Бруно был лучшим исполнителем пенальти», — сказал Винисиус в интервью изданию Брасил Футбалл.

Бразилия покинула мундиаль

Сборная Бразилии, уступив Норвегии со счетом 1:2, завершила свое выступление на ЧМ-2026 на стадии 1/8 финала.

Нереализованный пенальти стал одним из самых обсуждаемых моментов матча. Однако, по словам Винисиуса, это решение было командным, и возлагать вину только на одного игрока несправедливо.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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