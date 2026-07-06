Готовится к презентации кроссовер нового поколения, который заменит Range Rover Велар

·28·Авто
Готовится к презентации кроссовер нового поколения, который заменит Range Rover Велар

Британский концерн JLR (Jaguar Land Rover) готовится представить совершенно новый кроссовер, который придет на смену одной из самых популярных моделей — Range Rover Велар. Эта новинка станет одним из важнейших шагов бренда за последние годы, и ожидается, что она составит конкуренцию таким сильным игрокам рынка, как BMW iX3, Mercedes-Benz GLC и Volvo ЭКс60. Новая модель обещает революционные изменения не только в дизайне, но и в технической платформе. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает издание.

По данным издания Autocar, новый кроссовер сейчас проходит финальную стадию испытаний, а его официальный дебют запланирован на ближайшие шесть месяцев. Эта модель завершит длительную «паузу» бренда после выхода Range Rover Sport в 2022 году. Хотя компания сейчас сосредоточена на флагманах Range Rover Электрик и Jaguar Тйпе 01, ожидаемых к концу года, именно преемник Велар сыграет ключевую роль в увеличении объемов продаж.

Новая платформа ЭМА и технические возможности

Кроссовер нового поколения станет одной из первых моделей, построенных на специально разработанной платформе JLR — ЭМА (Электрифиед Модулар Арчитектуре). Изначально эта архитектура предназначалась только для электромобилей, но из-за изменений спроса на мировом рынке компания внесла в нее коррективы. Теперь платформа ЭМА поддерживает не только полностью электрические силовые установки, но и гибридные системы.

Руководство JLR подтвердило, что все будущие модели Jaguar будут исключительно электрическими, однако семейство Range Rover сохранит выбор для клиентов. По этой причине новый кроссовер будет выпущен как в полностью электрической версии, так и в вариантах с гибридной силовой установкой на базе ДВС. Это важная новость для таких рынков, как Узбекистан, где инфраструктура еще развивается, так как гибридные модели обеспечивают удобство при поездках на дальние расстояния.

Инновации в гибридных технологиях

Представители компании подчеркивают, что гибридная силовая установка, разрабатываемая для новой модели, станет абсолютно новой и уникальной системой в портфеле JLR. Это означает, что она будет кардинально отличаться от существующих традиционных двигателей. Эксперты прогнозируют, что система обеспечит высокую эффективность и низкий расход топлива, что выведет экологичность моделей Range Rover на новый уровень.

После выхода нового кроссовера ожидается расширение семейства Дефендер. В частности, более компактная и доступная модель Дефендер Sport также будет производиться на платформе ЭМА. С помощью этой стратегии JLR планирует укрепить свои позиции в сегменте внедорожников, охватив покупателей с самыми разными потребностями.

Подводя итог, можно сказать, что преемник Range Rover Велар откроет новую эру для бренда. Он объединит в себе изысканный дизайн, передовые технологии и универсальные силовые установки. Эксперты автомобильной индустрии прогнозируют, что выпуск этой модели еще больше обострит конкуренцию на рынке премиальных кроссоверов.

Range RoverVelarJLRЭлектромобильГибрид
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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор
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