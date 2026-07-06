Джуд Беллингем стал героем матча против Мексики

·33·Спорт
Джуд Беллингем стал героем матча против Мексики

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем был признан лучшим игроком матча 1/8 финала ЧМ-2026 против Мексики.

«Три льва» одержали победу в напряженной и богатой на голы встрече со счетом 3:2. Футболист «Реала» сыграл решающую роль в успехе англичан.

Беллингем оформил дубль

В матче против Мексики Джуд Беллингем дважды поразил ворота соперника.

Его дубль помог Англии выйти из сложной ситуации и завоевать путевку в четвертьфинал. По итогам встречи полузащитник заслуженно был признан лучшим игроком матча.

Второй раз лучший игрок

Примечательно, что Беллингем удостоился такого признания на этом мундиале уже во второй раз.

Ранее он также был признан лучшим игроком матча в игре против Ганы. Этот результат показывает, что роль Джуда как лидера в составе сборной Англии продолжает расти.

Соперник в четвертьфинале — Норвегия

В четвертьфинале ЧМ-2026 сборная Англии встретится с Норвегией.

Матч запланирован на 12 июля, начало в 02:00 по ташкентскому времени.

Теперь болельщики ждут от Беллингема еще одной яркой игры. Соперник — Норвегия, сцена еще масштабнее — в общем, очередной экзамен для Джуда готов.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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