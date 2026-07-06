Макгрегор пообещал нокаутировать Холлоуэя

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор не скрывал своей уверенности перед боем против Макса Холлоуэя на турнире UFC 329.

Ирландский боец заявил, что способен нокаутировать американского соперника в любой ситуации, и подчеркнул, что вернется в октагон полностью обновленным.

«Я стал намного опытнее»

По мнению Макгрегора, опыт, накопленный в больших боях, дает ему серьезное преимущество.

«Я стал намного опытнее. Ты не хочешь выходить со мной в октагон. Я опасен в любой ситуации», — сказал он.

Бывший чемпион заявил, что будет представлять угрозу для соперника не только в стойке, но и в любой фазе боя.

Главный план — нокаут

Макгрегор открыто заявил, что не хочет доводить бой против Холлоуэя до судейского решения.

«Я могу нокаутировать тебя из любого положения, и именно это я планирую сделать», — сказал ирландский боец.

По его словам, Холлоуэй встретится в октагоне не с прежним Макгрегором, а с гораздо более сильным и опытным соперником.

«Он увидит совершенно другого бойца»

Конор перед боем отправил сопернику еще одно предупреждение.

«Перед Максом Холлоуэем теперь будет стоять совершенно другой боец. Он прочувствует это в полной мере», — сказал Макгрегор.

Таким образом, психологическая война перед UFC 329 уже началась. Теперь вопрос один: подтвердятся ли эти громкие заявления Макгрегора в октагоне?