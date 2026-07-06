Карло Анчелотти заявил, что не покинет сборную Бразилии

·144·Спорт
Карло Анчелотти заявил, что не покинет сборную Бразилии

Выступление сборной Бразилии на чемпионате мира 2026 года завершилось на стадии 1/8 финала. Несмотря на это, главный тренер Карло Анчелотти заявил, что не собирается покидать свой пост и продолжит работу с командой.

Итальянский специалист оценил поражение от Норвегии не как финальную точку, а как начало нового этапа.

«Это поражение — не конец»

Анчелотти подчеркнул, что сборная Бразилии должна сделать выводы из ошибок и вернуться еще более сильной.

«Мы должны продолжать работать, становиться сильнее и искать новые идеи. Я думаю, что это поражение — не конец, а наоборот, начало нового этапа», — сказал тренер.

Эти слова подтвердили намерение Анчелотти продолжать реализацию долгосрочных планов со сборной.

Бразилия остановилась в 1/8 финала

Сборная Бразилии встретилась с Норвегией в 1/8 финала ЧМ-2026.

Напряженный матч завершился победой скандинавов со счетом 2:1. Таким образом, пятикратные чемпионы мира покинули турнир гораздо раньше, чем ожидалось.

Норвегия вышла в четвертьфинал

Благодаря этой победе сборная Норвегии вышла в четвертьфинал чемпионата мира.

Теперь команда под предводительством Эрлинга Холанда поборется за путевку в полуфинал с победителем пары Мексика — Англия.

Начнется ли в Бразилии новый этап?

Очевидно, что вылет с чемпионата мира потребует серьезного анализа и перемен в бразильском футболе. Анчелотти же вместо того, чтобы бросить команду, намерен продолжить работу с новыми идеями и более сильным составом.

Теперь главный вопрос — удастся ли ему восстановить сборную Бразилии к следующему крупному турниру и вернуть доверие болельщиков?

Карло АнчелоттиБразилияНорвегияЭрлинг ХоландМексика
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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