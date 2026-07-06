Гарри Кейн повторил рекорд Линекера по голам в плей-офф ЧМ

·28·Спорт
Гарри Кейн повторил рекорд Линекера по голам в плей-офф ЧМ

Капитан сборной Англии Гарри Кейн добился исторического результата в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года против Мексики.

Нападающий «Баварии» реализовал пенальти и сравнялся с Гари Линекером в списке лучших бомбардиров сборной Англии в стадии плей-офф чемпионатов мира.

Гол Кейна обеспечил победу

На 60-й минуте напряженного матча Англия получила право на одиннадцатиметровый удар.

Гарри Кейн подошел к точке и точно реализовал удар, забив третий гол своей команды. Этот мяч в итоге принес победу «трем львам».

Несмотря на то, что в оставшееся время Мексика ответила одним голом, избежать поражения ей не удалось. Встреча завершилась победой Англии со счетом 3:2.

Мексика попрощалась с домашним мундиалем

Хозяйка турнира Мексика боролась до конца, но сравнять счет не смогла.

Таким образом, мексиканцы завершили свое участие в домашнем чемпионате мира на стадии 1/8 финала. Англия же завоевала путевку в четвертьфинал.

Кейн сравнялся с Гари Линекером

По данным Скуавка, Гарри Кейн довел количество своих голов за Англию в плей-офф чемпионатов мира до 6.

Аналогичный результат был и у предыдущего рекордсмена Гари Линекера. Теперь Кейн может единолично возглавить этот список, забив следующий гол.

Соперник в четвертьфинале — Норвегия

В четвертьфинале ЧМ-2026 сборная Англии встретится с Норвегией.

Для Кейна этот матч станет не только шансом на выход в полуфинал, но и возможностью установить новый рекорд в истории национальной сборной.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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