Toyota обновила Королла Кросс в стиле Land Cruiser

Японский автогигант Toyota представил обновленную версию кроссовера Королла Кросс в честь 60-летия семейства Королла. Главной особенностью обновления стало то, что компактный кроссовер получил агрессивные и брутальные элементы дизайна, характерные для легендарных внедорожников Land Cruiser. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Новая модель поступила в продажу под названием специальной серии З Адвентуре. По данным иксбт.ком, эта версия отличается не только визуальными изменениями, но и расширенным функционалом. В экстерьере автомобиля появились решетка радиатора в стиле моделей для рынка США, защитные накладки и алюминиевые декоративные элементы. Также 17-дюймовые матовые серые диски и специальные шильдики «60т Анниверсарй» подчеркивают юбилейный статус издания.

Дизайн в стиле Land Cruiser и изменения в интерьере

Для клиентов за дополнительную плату предлагается пакет З Адвентуре Сет. Этот комплект добавляет на решетку радиатора крупную надпись Toyota, характерную для моделей Land Cruiser, и украшает пластиковые детали кузова темной отделкой. Это придает кроссоверу более серьезный и внедорожный вид, что наверняка привлечет внимание покупателей на рынках, где популярны кроссоверы.

Значительные изменения произошли и в салоне автомобиля. В интерьере использована обивка из сочетания искусственной кожи и ткани с контрастной прострочкой. На рулевом колесе, передней панели и селекторе коробки передач применены декоративные вставки цвета Смоке Силвер Металлик. Эти изменения делают салон более современным и премиальным.

Технологические обновления и безопасность

Внимание уделили не только внешности, но и технологическому оснащению. Топовые комплектации HEV З и HEV ГР Sport теперь стандартно оснащаются следующими функциями:

Система подогрева рулевого колеса;

Система мониторинга слепых зон;

Система безопасного выхода из автомобиля;

Система камер кругового обзора 360 градусов;

Улучшенный ассистент автоматической парковки.

Что касается технической части, инженеры Toyota решили оставить проверенную систему без изменений. На японском рынке Королла Кросс предлагается исключительно с гибридной силовой установкой на базе 1,8-литрового бензинового двигателя. Переднеприводные модели оснащены одним электромотором, а полноприводные модификации Э-Фур получили дополнительный электродвигатель на задней оси.

Продажи обновленного кроссовера в Японии уже стартовали. Базовая цена Королла Кросс начинается примерно от 22,4 тыс. долларов, а юбилейная версия в стиле Land Cruiser оценивается почти в 24,3 тыс. долларов. Учитывая высокий спрос на гибридные кроссоверы Toyota, эта модель вскоре может появиться и на наших дорогах благодаря параллельному импорту.