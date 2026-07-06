Toyota обновила Королла Кросс в стиле Land Cruiser
Японский автогигант Toyota представил обновленную версию кроссовера Королла Кросс в честь 60-летия семейства Королла. Главной особенностью обновления стало то, что компактный кроссовер получил агрессивные и брутальные элементы дизайна, характерные для легендарных внедорожников Land Cruiser. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.
Новая модель поступила в продажу под названием специальной серии З Адвентуре. По данным иксбт.ком, эта версия отличается не только визуальными изменениями, но и расширенным функционалом. В экстерьере автомобиля появились решетка радиатора в стиле моделей для рынка США, защитные накладки и алюминиевые декоративные элементы. Также 17-дюймовые матовые серые диски и специальные шильдики «60т Анниверсарй» подчеркивают юбилейный статус издания.
Дизайн в стиле Land Cruiser и изменения в интерьереДля клиентов за дополнительную плату предлагается пакет З Адвентуре Сет. Этот комплект добавляет на решетку радиатора крупную надпись Toyota, характерную для моделей Land Cruiser, и украшает пластиковые детали кузова темной отделкой. Это придает кроссоверу более серьезный и внедорожный вид, что наверняка привлечет внимание покупателей на рынках, где популярны кроссоверы.
Значительные изменения произошли и в салоне автомобиля. В интерьере использована обивка из сочетания искусственной кожи и ткани с контрастной прострочкой. На рулевом колесе, передней панели и селекторе коробки передач применены декоративные вставки цвета Смоке Силвер Металлик. Эти изменения делают салон более современным и премиальным.
Технологические обновления и безопасностьВнимание уделили не только внешности, но и технологическому оснащению. Топовые комплектации HEV З и HEV ГР Sport теперь стандартно оснащаются следующими функциями:
- Система подогрева рулевого колеса;
- Система мониторинга слепых зон;
- Система безопасного выхода из автомобиля;
- Система камер кругового обзора 360 градусов;
- Улучшенный ассистент автоматической парковки.
Продажи обновленного кроссовера в Японии уже стартовали. Базовая цена Королла Кросс начинается примерно от 22,4 тыс. долларов, а юбилейная версия в стиле Land Cruiser оценивается почти в 24,3 тыс. долларов. Учитывая высокий спрос на гибридные кроссоверы Toyota, эта модель вскоре может появиться и на наших дорогах благодаря параллельному импорту.
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