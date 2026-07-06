В Великобритании разработали революционный метод упрощенного ремонта термоядерного реактора

Инженеры британского проекта СТЭП (Сферикал Токамак фор Энергй Продуктион) представили концепцию новой вакуумной камеры, которая радикально упростит обслуживание будущих термоядерных электростанций. Эта технология направлена на решение одной из самых сложных проблем в энергетике — устранение неисправностей внутри реактора без необходимости длительной остановки станции. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Согласно данным иксбт.ком, новый подход предполагает отказ от традиционных цельносварных вакуумных камер. Вместо этого специалисты СТЭП предлагают модульную архитектуру, состоящую из отдельных кольцевых секций, которые устанавливаются друг на друга. Эта система позволяет разбирать и собирать реактор, подобно детскому конструктору.

Каждый модуль включает в себя часть вакуумной камеры и элементы внутренней структуры реактора. Если какой-либо сегмент выходит из строя, можно извлечь и заменить только эту часть, не разбирая все устройство целиком. По мнению разработчиков, это радикально сократит время простоя реактора, что критически важно для коммерческой термоядерной энергетики.

Технологическая сложность и проблема герметичности

Самой большой инженерной трудностью такого модульного подхода является поддержание герметичности между модулями. В условиях сверхвысокого вакуума и экстремальных температур любая микроскопическая утечка может остановить весь процесс. Поэтому команда СТЭП в двух новых патентных заявках описала систему специальных адаптивных уплотнителей.

Эта система способна поддерживать полную герметичность даже в условиях теплового расширения и деформации металлических конструкций во время работы реактора. Технология упрощает доступ к внутренним системам реактора и значительно сокращает количество сложных соединений, которые необходимо разъединять при ремонте.

Представители СТЭП Фусион отмечают, что простота и скорость обслуживания станут одними из ключевых факторов, определяющих экономическую эффективность термоядерного синтеза. В то время как в нынешних монолитных проектах ремонтные работы могут длиться месяцами и даже годами, модульная система повысит коэффициент непрерывной работы станции.

Это новшество имеет важное значение не только для британской, но и для мировой энергетики. Если термоядерные реакторы будут обслуживаться так же легко, как обычная техника, человечество сможет быстрее получить доступ к источнику бесконечной и чистой энергии. В настоящее время работы над проектом продолжаются, и данные решения будут протестированы на будущих прототипах.