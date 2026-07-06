Холанд поставил Бразилию на колени: «Моя жизнь — это забивать голы»

В 1/8 финала ЧМ-2026 произошла громкая сенсация. Сборная Норвегии обыграла Бразилию со счетом 2:1 и вышла в четвертьфинал.

Главным героем встречи стал Эрлинг Холанд. Норвежский нападающий оформил дубль, а его решающий гол на 90-й минуте поставил точку в выступлении Бразилии на мундиале.

Холанд вошел в историю с двумя голами

Несмотря на то, что на протяжении матча Бразилия оказывала серьезное давление, Норвегия эффективно воспользовалась своими шансами.

Эрлинг Холанд дважды поразил ворота соперника. Особенно важным стал второй гол, забитый на 90-й минуте, который принес скандинавам историческую победу.

Итоговый счет — Норвегия 2:1 Бразилия.

«Моя жизнь — это забивать голы»

После матча Холанд еще раз открыто заявил о том, в чем заключается его главная задача.

«Каждый раз я покоряю новую вершину. Я всегда стараюсь не терять концентрацию и делать все, что в моих силах. Моя жизнь — это забивать голы», — сказал нападающий.

По его словам, в некоторых ситуациях он даже не до конца осознает свои действия — как только появляется возможность, срабатывает инстинкт.

«Я не всегда осознанно понимаю, что делаю, я просто такой человек. Самое главное — это концентрация. А когда появляется шанс, я точно знаю, что должен делать», — приводит слова Холанда Фабрицио Романо.

Бразилия покинула мундиаль

Бразилия считалась одним из фаворитов турнира. Однако «пентакампеоны» не смогли остановить атаку Норвегии в решающие моменты.

Поздний гол Холанда выбил бразильцев из соревнований, что стало одной из самых больших сенсаций ЧМ-2026.

Норвегию ждет Англия

В четвертьфинале Норвегия встретится со сборной Англии. Англичане в 1/8 финала обыграли Мексику со счетом 3:2.

Теперь две мощные линии атаки во главе с Холандом и Гарри Кейном сразятся за путевку в полуфинал. Короче говоря, вратарям легкой игры ждать не стоит.