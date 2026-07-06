На «Большом Чимгане» спасли туриста, который не мог самостоятельно передвигаться
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Один из граждан, совершавших прогулку в горах «Большой Чимган» в Бостанлыкском районе, получил травму и не смог самостоятельно передвигаться. Спасатели Главного управления по чрезвычайным ситуациям Ташкентской области оказали ему практическую помощь.
В 16:35 в службу «112» поступило сообщение о том, что во время восхождения в горы у одного из трех граждан была травмирована нога.
Спасатели незамедлительно направились на место происшествия и начали поисковые работы, чтобы найти пострадавшего.
Ему была оказана первая необходимая помощь, после чего его доставили в безопасное место.
Как сообщили в МЧС, состояние гражданина в настоящее время удовлетворительное.
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