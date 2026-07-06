Китай выходит на новый этап в гонке полупроводников: в Шанхае построят крупный завод

Несмотря на строгие санкции и технологические ограничения со стороны США, Китай продолжает стремительно развивать свою полупроводниковую промышленность. Компания ДжКЭТ (Джиангсу Чангджианг Электроникс Течнологй), один из крупнейших в мире поставщиков услуг по корпусированию и тестированию микросхем, объявила о строительстве нового высокотехнологичного предприятия в Шанхае. Этот проект оценивается как очередной стратегический шаг Пекина на пути к технологической независимости. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Новый завод расположится в специальной экономической зоне Линган в Шанхае. Общая стоимость проекта составляет около 8,2 миллиарда юаней (примерно 1,15 миллиарда долларов). Согласно данным иксбт.ком, строительные работы будут проводиться в два этапа. Завершение строительства первой очереди производственных корпусов и оснащение их необходимым оборудованием запланировано на вторую половину 2028 года.

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В настоящее время традиционные методы повышения производительности процессоров, а именно процесс уменьшения размеров транзисторов, приближаются к своим физическим пределам. По этой причине в современной микроэлектронике критическое значение приобретает технология передового корпусирования (адванкед пакагинг). Этот метод позволяет значительно повысить мощность устройства за счет объединения нескольких кристаллов в единую систему.

Новое предприятие компании ДжКЭТ будет специализироваться именно на этом направлении. Передовые технологии корпусирования позволяют размещать несколько специализированных чипов в одном корпусе, увеличивая скорость обмена данными и снижая энергопотребление. Такие решения особенно важны для ускорителей AI, крупных центров обработки данных и высокопроизводительных вычислительных систем.

Стратегический шаг к технологической независимости

Экспортные ограничения США затрудняют доступ китайских компаний к оборудованию для производства самых современных чипов. Однако Пекин вкладывает значительные средства в сферы, где можно повысить конкурентоспособность, включая процессы сборки и корпусирования чипов. Это направление становится таким же важным фактором повышения эффективности аппаратного обеспечения, как и само производство чипов.

Представители компании подчеркивают, что на новом предприятии будут разрабатываться технологии следующего поколения. Эти технологии обеспечат еще более плотную интеграцию микросхем и соединение компонентов с предельной точностью. Также будут внедрены новые методы обработки поверхностей, снижающие шероховатость контактных площадок, что повысит надежность и эффективность готовой продукции.

Ожидается, что эта инициатива Китая изменит баланс сил на мировом рынке полупроводников. Вместо того чтобы остановить развитие Китая, западные санкции ускоряют инновационные процессы внутри страны и создание локальных производственных цепочек. Новый завод в Шанхае будет служить не только для удовлетворения внутренних потребностей, но и для укрепления технологического лидерства Китая на мировом рынке.