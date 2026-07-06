Карлуш Кейруш покинул сборную Ганы
Португальский специалист Карлуш Кейруш объявил об уходе с поста главного тренера национальной сборной Ганы.
В прощальном заявлении, опубликованном в социальных сетях, опытный тренер поделился мыслями о пройденном с командой пути, достигнутых результатах и будущем ганского футбола.
«Либо ты побеждаешь, либо учишься»
Кейруш подчеркнул, что каждый результат в футболе должен преподносить человеку урок.
«И футбол, и жизнь учат нас одной вечной истине: либо ты побеждаешь, либо учишься», — сказал специалист.
Он отметил, что гордится результатами, достигнутыми со сборной Ганы, но добавил, что всегда нужно стремиться к более высоким целям.
«Достижение вершины никогда не должно быть конечным пунктом. Оно должно стать отправной точкой для еще более великих и амбициозных целей», — заявил Кейруш.
Ганский футбол должен меняться и вне поля
По мнению португальского тренера, будущее «Черных звезд» зависит не только от результатов на поле.
Он подчеркнул важность создания благоприятных условий для поиска, защиты и развития талантливых футболистов в стране.
«Успех команды должен начинаться прежде всего вне поля — с подготовки и развития талантливых игроков Ганы», — сказал он.
Благодарность игрокам и болельщикам
Кейруш поблагодарил руководство Федерации футбола Ганы за предоставленную возможность поработать в национальной сборной.
Он также выразил признательность игрокам и тренерскому штабу за мужество, самоотверженность и профессиональное отношение к делу.
«Для меня было честью и огромным счастьем служить стране и “Черным звездам”», — отметил специалист.
Обращаясь к болельщикам, тренер признал, что результаты оказались не такими, как ожидалось. Однако он подчеркнул, что команда достойно защищала честь Ганы и старалась восстановить свою репутацию на международной арене.
Как Гана выступила на ЧМ-2026?
Сборная Ганы провела три матча на групповом этапе чемпионата мира.
«Черные звезды»:
победили Панаму со счетом 1:0;
сыграли вничью с Англией 0:0;
уступили Хорватии со счетом 1:2.
Команда вышла в плей-офф, но в 1/16 финала проиграла Колумбии со счетом 0:1 и покинула турнир.
«Спасибо, Гана»
Кейруш завершил свое заявление с надеждой на будущее.
«Спасибо, Гана. Для нас путь только начинается», — сказал он.
Таким образом, эпоха Карлуша Кейруша в сборной Ганы подошла к концу. Теперь перед федерацией стоит задача выбрать нового главного тренера и подготовить команду к следующим крупным турнирам.
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