Карлуш Кейруш покинул сборную Ганы

·0·Спорт
Карлуш Кейруш покинул сборную Ганы

Португальский специалист Карлуш Кейруш объявил об уходе с поста главного тренера национальной сборной Ганы.

В прощальном заявлении, опубликованном в социальных сетях, опытный тренер поделился мыслями о пройденном с командой пути, достигнутых результатах и будущем ганского футбола.

«Либо ты побеждаешь, либо учишься»

Кейруш подчеркнул, что каждый результат в футболе должен преподносить человеку урок.

«И футбол, и жизнь учат нас одной вечной истине: либо ты побеждаешь, либо учишься», — сказал специалист.

Он отметил, что гордится результатами, достигнутыми со сборной Ганы, но добавил, что всегда нужно стремиться к более высоким целям.

«Достижение вершины никогда не должно быть конечным пунктом. Оно должно стать отправной точкой для еще более великих и амбициозных целей», — заявил Кейруш.

Ганский футбол должен меняться и вне поля

По мнению португальского тренера, будущее «Черных звезд» зависит не только от результатов на поле.

Он подчеркнул важность создания благоприятных условий для поиска, защиты и развития талантливых футболистов в стране.

«Успех команды должен начинаться прежде всего вне поля — с подготовки и развития талантливых игроков Ганы», — сказал он.

Благодарность игрокам и болельщикам

Кейруш поблагодарил руководство Федерации футбола Ганы за предоставленную возможность поработать в национальной сборной.

Он также выразил признательность игрокам и тренерскому штабу за мужество, самоотверженность и профессиональное отношение к делу.

«Для меня было честью и огромным счастьем служить стране и “Черным звездам”», — отметил специалист.

Обращаясь к болельщикам, тренер признал, что результаты оказались не такими, как ожидалось. Однако он подчеркнул, что команда достойно защищала честь Ганы и старалась восстановить свою репутацию на международной арене.

Как Гана выступила на ЧМ-2026?

Сборная Ганы провела три матча на групповом этапе чемпионата мира.

«Черные звезды»:

  • победили Панаму со счетом 1:0;

  • сыграли вничью с Англией 0:0;

  • уступили Хорватии со счетом 1:2.

Команда вышла в плей-офф, но в 1/16 финала проиграла Колумбии со счетом 0:1 и покинула турнир.

«Спасибо, Гана»

Кейруш завершил свое заявление с надеждой на будущее.

«Спасибо, Гана. Для нас путь только начинается», — сказал он.

Таким образом, эпоха Карлуша Кейруша в сборной Ганы подошла к концу. Теперь перед федерацией стоит задача выбрать нового главного тренера и подготовить команду к следующим крупным турнирам.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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