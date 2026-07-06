Винисиус Жуниор прояснил ситуацию с пенальти в сборной Бразилии
Неожиданное поражение сборной Бразилии от Норвегии (1:2) в 1/8 финала чемпионата мира и вылет из турнира потрясли весь футбольный мир. Одним из самых спорных моментов матча стал вопрос, почему главная звезда команды Винисиус Жуниор не исполнил решающий пенальти. 11-метровый удар, назначенный в первом тайме при счете 0:0, доверили Бруну Гимарайнсу, однако вратарь Эрьян Нюланд сумел отразить мяч. Об этом сообщает Goal.com сообщает .
После этой неудачи на нападающего «Реал Мадрида» обрушилась волна критики со стороны болельщиков и экспертов. Многие обвинили лидера команды в уклонении от ответственности. По информации Goal.com, Винисиус Жуниор прервал молчание по этому поводу и заявил, что выбор пенальтиста был не в его компетенции.
Решение тренера и командная дисциплина«Почему я не бил пенальти? Потому что это было решение тренера. Я никогда не уклоняюсь от ответственности и не прячусь», — подчеркнул 25-летний футболист. По его словам, следование иерархии, установленной штабом сборной, — долг профессионального игрока. Винисиус привел в пример свой клубный опыт, напомнив, что в составе «Реал Мадрида» он всегда подходит к «точке», когда тренер дает соответствующее указание.
Отвечая тем, кто обвиняет его в эгоизме, футболист отметил, что ставит интересы команды выше личных амбиций. «Я подчинился принятому решению. Это означает, что я не стремился к самовыражению, а уважаю единство команды», — добавил форвард.
Поддержка товарища по команде и планы на будущееВинисиус Жуниор также встал на защиту своего партнера по команде Бруну Гимарайнса, который не реализовал пенальти. Он выразил надежду, что эта ошибка не повлияет негативно на карьеру полузащитника в сборной. Несмотря на горечь поражения, нападающий отметил, что у него отличные отношения с тренером Карло Анчелотти и он полностью ему доверяет.
Бразилия приехала на турнир в качестве главного фаворита с целью стать шестикратным чемпионом мира. Однако неожиданное поражение повергло болельщиков «Селесао» в глубокую печаль. В завершение своего интервью Винисиус принес извинения всем бразильским фанатам.
«Мы должны двигаться дальше. Я могу лишь извиниться перед «торсидой» (болельщиками), которые всегда верили в нас и были рядом. Внутри нас царит большое разочарование, так как Бразилия долгое время не может добиться победы», — заключила звезда «Реал Мадрида».
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