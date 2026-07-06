Винисиус Жуниор прояснил ситуацию с пенальти в сборной Бразилии

·103·Спорт
Винисиус Жуниор прояснил ситуацию с пенальти в сборной Бразилии

Неожиданное поражение сборной Бразилии от Норвегии (1:2) в 1/8 финала чемпионата мира и вылет из турнира потрясли весь футбольный мир. Одним из самых спорных моментов матча стал вопрос, почему главная звезда команды Винисиус Жуниор не исполнил решающий пенальти. 11-метровый удар, назначенный в первом тайме при счете 0:0, доверили Бруну Гимарайнсу, однако вратарь Эрьян Нюланд сумел отразить мяч. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

После этой неудачи на нападающего «Реал Мадрида» обрушилась волна критики со стороны болельщиков и экспертов. Многие обвинили лидера команды в уклонении от ответственности. По информации Goal.com, Винисиус Жуниор прервал молчание по этому поводу и заявил, что выбор пенальтиста был не в его компетенции.

Решение тренера и командная дисциплина

«Почему я не бил пенальти? Потому что это было решение тренера. Я никогда не уклоняюсь от ответственности и не прячусь», — подчеркнул 25-летний футболист. По его словам, следование иерархии, установленной штабом сборной, — долг профессионального игрока. Винисиус привел в пример свой клубный опыт, напомнив, что в составе «Реал Мадрида» он всегда подходит к «точке», когда тренер дает соответствующее указание.

Отвечая тем, кто обвиняет его в эгоизме, футболист отметил, что ставит интересы команды выше личных амбиций. «Я подчинился принятому решению. Это означает, что я не стремился к самовыражению, а уважаю единство команды», — добавил форвард.

Поддержка товарища по команде и планы на будущее

Винисиус Жуниор также встал на защиту своего партнера по команде Бруну Гимарайнса, который не реализовал пенальти. Он выразил надежду, что эта ошибка не повлияет негативно на карьеру полузащитника в сборной. Несмотря на горечь поражения, нападающий отметил, что у него отличные отношения с тренером Карло Анчелотти и он полностью ему доверяет.

Бразилия приехала на турнир в качестве главного фаворита с целью стать шестикратным чемпионом мира. Однако неожиданное поражение повергло болельщиков «Селесао» в глубокую печаль. В завершение своего интервью Винисиус принес извинения всем бразильским фанатам.

«Мы должны двигаться дальше. Я могу лишь извиниться перед «торсидой» (болельщиками), которые всегда верили в нас и были рядом. Внутри нас царит большое разочарование, так как Бразилия долгое время не может добиться победы», — заключила звезда «Реал Мадрида».

БразилияВинисиус ЖуниорЧемпионат МираРеал МадридФутбол
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Jahongir Tursunov
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