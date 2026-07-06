Двигатели самолетов ССДж-100 будут обновлены: масштабные изменения в российской авиации

·50·Технологии
Двигатели самолетов ССДж-100 будут обновлены: масштабные изменения в российской авиации

Российская Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) анонсировала масштабный план по модернизации первых модификаций пассажирских самолетов ССДж-100. В рамках данной программы двигатели СаМ146, произведенные в рамках российско-французского сотрудничества, на 50–100 воздушных судах будут полностью заменены на отечественные агрегаты ПД-8. Этот шаг оценивается как стратегический ход для обеспечения устойчивости гражданской авиации России. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

По заявлению главы ОАК Вадима Бадехи, сделанному на полях выставки «Иннопром», необходимость замены двигателей связана с ограниченным техническим ресурсом моделей СаМ146. В настоящее время продолжаются процессы сертификации модификации ССДж-100, оснащенной двигателями ПД-8. По данным Минпромторга России, основные опытно-конструкторские работы по этой программе запланированы на 2026–2027 годы.

Судьба авионики и иностранных систем

Интересно, что корпорация не планирует заменять иностранные системы авионики на самолетах. Бадеха подчеркнул, что системы зарубежного производства в настоящее время работают без сбоев, и серьезных трудностей с их обслуживанием не наблюдается. Эта ситуация будет поддерживаться аналогично обслуживанию авионики на других иностранных самолетах, эксплуатируемых в России.

По мнению экспертов, именно двигатели были основным препятствием для долгосрочной эксплуатации самолетов ССДж-100. Переход на двигатели ПД-8 решит эту проблему на долгие годы, а также повысит безопасность полетов и экономическую эффективность самолетов. Это сыграет важную роль в обеспечении непрерывности региональных авиаперевозок.

Финансирование и стоимость проекта

Расходы на замену двигателей планируется покрывать за счет собственных средств авиакомпаний. Руководство ОАК заявило, что стоимость этой модернизации будет приемлемой для перевозчиков и не потребует прямого выделения средств из федерального бюджета.

Также Вадим Бадеха опроверг ранее распространившиеся в СМИ сообщения о том, что стоимость программы составляет 115 миллиардов рублей. По его словам, такие цифры не соответствуют действительности. Стоимость двигателей и работ по модернизации четко определена, и она не достигает уровня десятков или сотен миллиардов, а соразмерна стандартным авиационным работам такого типа.

Данное обновление является важным этапом в политике импортозамещения российской авиационной промышленности и в долгосрочной перспективе послужит снижению затрат на техническую поддержку парка самолетов.

АвиацияSSJ-100ОАКРоссияТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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