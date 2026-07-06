Дилсўз награждена нагрудным знаком «Эл-юрт фидокори»

Певица Дилсўз поделилась с поклонниками радостной новостью. Артистка сообщила на своей странице в социальных сетях, что 5 июля была награждена нагрудным знаком «Эл-юрт фидокори».

Певица отметила, что воспринимает эту награду как большое признание и высокую ответственность, и выразила искреннюю благодарность тем, кто удостоил ее этой чести.

«Большое спасибо за то, что сочли достойной награды “Эл-юрт фидокори”. Я очень рада такому вниманию. Дай Бог, чтобы и впредь мне доводилось быть достойной таких высоких наград», — написала Дилсўз.

Этот пост певицы за короткое время вызвал большой интерес среди поклонников и любителей искусства. В комментариях многие подписчики поздравляют Дилсўз с новой наградой и желают ей творческих успехов.

Данная награда расценивается как очередное признание многолетнего труда певицы на творческом пути, ее преданности искусству, а также достойного вклада в развитие узбекской эстрады.