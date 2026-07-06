Криштиану Роналду резко ответил на вопросы о завершении карьеры

·0·Спорт
Криштиану Роналду резко ответил на вопросы о завершении карьеры

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду ответил на критику по поводу своего будущего, подчеркнув, что только он сам будет решать, когда завершить карьеру футболиста. 41-летний нападающий откровенно высказался о своей судьбе на международной арене на пресс-конференции перед важным матчем плей-офф против Испании. Об этом сообщает Goal.com .

Затрагивая дискуссии о своем месте в сборной и возможном исключении из основного состава, Роналду заявил, что внешнее давление на него не влияет. По его словам, с тех пор как он пришел в национальную команду в 18 лет, он постоянно играет под давлением, и эта ситуация для него не нова. Футболист отметил, что продолжит играть важную роль в команде под руководством Роберто Мартинеса при любых обстоятельствах.

Последний чемпионат мира и планы на будущее

Хотя он не назвал точную дату завершения карьеры, Роналду официально подтвердил, что турнир в Северной Америке станет для него последним чемпионатом мира. «Это будет мой последний мундиаль. Я стараюсь получать от него удовольствие. Надеюсь, что завтрашний матч не станет для меня последним на турнире», — подчеркнул нападающий.

Звезда, защищающий ныне цвета саудовского клуба «Аль-Наср», признался, что это соревнование стало для него самым запоминающимся в карьере с эмоциональной точки зрения. Он отметил, что страсть и поддержка болельщиков кардинально отличаются от предыдущих чемпионатов.

Роналду спокойно отреагировал на нападки в свой адрес. По его мнению, с возрастом человек учится смотреть на события с опытом и хладнокровием. Футболист добавил, что доволен своими достижениями и, независимо от того, станет ли он чемпионом мира, его наследие в футболе останется неизменным.

«Я достиг в жизни всего. Бог дал мне больше, чем я ожидал. Поэтому сейчас я должен наслаждаться каждым моментом. Выиграю я Кубок мира или нет, я останусь тем же Криштиану», — приводит слова футболиста издание иксбт.ком.

В данный момент внимание всей мировой футбольной общественности приковано к противостоянию Португалии и Испании. Этот матч определит, продолжится ли «последний танец» Роналду на мундиалях или завершится. Главная цель футболиста — принести победу своей команде и сделать шаг к единственному недостающему престижному трофею в его карьере.

Криштиану РоналдуПортугалияЧемпионат МираФутболАль-Наср
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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