Сандро Тонали перешел в Тоттенхэм за рекордную сумму

·31·Спорт
Сандро Тонали перешел в Тоттенхэм за рекордную сумму

Лондонский клуб Тоттенхэм объявил о совершении самого дорогого трансфера в своей истории. Итальянский полузащитник Сандро Тонали перешел в стан «шпор» из Ньюкасл Юнайтед. Общая стоимость сделки с учетом бонусов может достичь 100 миллионов фунтов стерлингов (около 133 миллионов долларов). Об этом сообщает Goal.com сообщает об этом.

Этот трансфер был главной целью летнего трансферного окна для главного тренера Тоттенхэма Роберто Де Дзерби. Специалист сыграл ключевую роль в убеждении своего соотечественника переехать в Северный Лондон. Изначально Ньюкасл Юнайтед отклонил предложение в 80 миллионов фунтов, однако в итоге стороны договорились о сумме в 92,5 миллиона фунтов плюс 7,5 миллиона фунтов в виде бонусов.

Секретный разговор с тренером и «волшебное» решение

Комментируя свой выбор, Сандро Тонали подчеркнул, что долгий разговор с Роберто Де Дзерби решил всё. Примечательно, что обоих итальянцев — специалиста и футболиста — объединяет клуб Брешиа: Тонали сделал там свои первые шаги в профессиональном футболе, а для Де Дзерби Брешиа является родным городом.

«Я очень счастлив быть здесь. Люди говорили о 4-5 клубах, но для меня существовал только один. Мы с тренером около двух часов беседовали о клубе, болельщиках и нашем будущем футболе. Это был словно волшебный момент, потому что после того разговора я сразу понял, что должен подписать контракт с Тоттенхэмом», — приводит слова Тонали издание иксбт.ком.

Трудный период в Ньюкасле и незабываемая победа

Тонали покидает Ньюкасл Юнайтед настоящим героем. Он помог команде завоевать Кубок английской лиги (Карабао Куп) в 2025 году, положив конец 70-летней безтрофейной серии клуба. Его карьера на севере Англии была непростой — футболист отбыл 10-месячную дисквалификацию из-за нарушений, связанных со ставками.

Тем не менее, болельщики и тренер Эдди Хау всегда поддерживали его. В прощальном письме футболист выразил благодарность команде Ньюкасл и лично Эдди Хау. По его словам, тренер верил в него даже в самые тяжелые времена и помогал развиваться.

Роберто Де Дзерби уверен, что приход Тонали полностью изменит центр поля команды. Тренер высоко оценил талант игрока и подчеркнул, что его стиль игры придется по душе болельщикам Тоттенхэма. Ожидается, что в новом сезоне итальянская звезда станет одним из главных лидеров лондонского клуба.

Сандро ТоналиТоттенхэмНьюкаслТрансферыАнглийская Премьер-лига
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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