Первый складной iPhone от Apple: известны дата презентации и цена

Корпорация Apple готовится к выпуску своего первого складного смартфона — устройства, условно называемого iPhone Ultra. Однако поклонникам технологий, возможно, придется долго ждать этот инновационный гаджет. Согласно последним данным известного аналитика Минг-Чи Куо, ожидаемая новинка поступит в продажу только к концу 2026 года, а ее предложение на рынке будет крайне ограниченным. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Ссылаясь на источники в цепочке поставок, сообщается, что во второй половине 2026 года Apple планирует произвести всего 7–8 миллионов складных iPhone. Для сравнения, ожидается, что объем производства моделей iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max за тот же период достигнет 20–22 миллионов единиц. Это свидетельствует о том, что смартфона нового типа хватит не всем.

Повторится ли сценарий iPhone Кс?

По мнению аналитиков, ситуация со складным iPhone напоминает историю с iPhone Кс в 2017 году. Тогда Apple представила свой юбилейный смартфон вместе с iPhone 8, но из-за сложностей в производстве продажи начались значительно позже. Весьма вероятно, что и в 2026 году, несмотря на демонстрацию устройства в сентябре вместе с основной линейкой iPhone 18, реальные продажи начнутся только в четвертом квартале.

Ожидается, что начальные темпы производства также будут довольно низкими. В частности, в третьем квартале 2026 года может быть собрано всего 0,5–1 миллион устройств. Это составляет лишь 10 процентов от общего плана на полугодие. В условиях такого дефицита вполне естественно, что спрос на смартфон будет в несколько раз превышать предложение.

Цена и ожидания рынка

По данным иксбт.ком, предполагается, что цена нового складного iPhone составит от 2300 до 2500 долларов. Несмотря на это, Минг-Чи Куо прогнозирует, что высокая цена не остановит покупателей. Ожидается, что после открытия предзаказов первые партии будут распроданы мгновенно, а сроки доставки могут растянуться до 4–6 недель.

Также не исключено, что из-за искусственного дефицита на рынке перекупщики будут продавать устройство на 50–100 процентов дороже официальной стоимости. На рынке Узбекистана такие эксклюзивные устройства обычно появляются одними из первых с высокой наценкой, однако официальная гарантия и стабильные цены будут установлены только после расширения производства.

Согласно выводам экспертов, объективно оценить реальный спрос на складной iPhone можно будет только в конце 2026 или первом квартале 2027 года, когда утихнет первоначальный ажиотаж и стабилизируется производство. Пока же фанатам Apple остается продолжать ждать технологическую революцию.