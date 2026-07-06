Принцесса Ингрид обняла Холанда в раздевалке

·0·Спорт
Принцесса Ингрид обняла Холанда в раздевалке

После исторической победы сборной Норвегии над Бразилией в раздевалке команды произошло любопытное событие.

Как сообщает Daily Mail, наследница норвежского престола принцесса Ингрид Александра зашла в раздевалку, чтобы поздравить футболистов сборной, и обняла героя матча Эрлинга Холанда.

Холанд оформил дубль в ворота Бразилии

В 1/8 финала чемпионата мира Норвегия обыграла Бразилию со счетом 2:1.

Оба гола скандинавов забил Эрлинг Холанд. Таким образом, нападающий стал главным героем, выведя свою команду в четвертьфинал чемпионата мира.

Королевская семья посетила раздевалку

После завершения встречи принцесса Ингрид Александра вместе со своим братом, принцем Сверре Магнусом, вошла в раздевалку сборной Норвегии.

Представители королевской семьи поздравили футболистов с крупной победой. По имеющимся данным, принцесса также обняла Холанда, который к тому моменту уже успел снять футболку.

Принцесса Ингрид обняла Холанда в раздевалке

Этот эпизод привлек внимание болельщиков в социальных сетях.

Принцесса представляет Норвегию

Ингрид Александра представляет королевскую семью Норвегии на чемпионате мира вместо своего отца — кронпринца Хокона.

Хокон не смог поехать на турнир и остался дома, так как его супруга перенесла хирургическую операцию.

Соперник в четвертьфинале — Англия

В четвертьфинале чемпионата мира сборная Норвегии встретится с Англией.

Теперь болельщики ждут от Холанда еще одной яркой игры. Дубль в ворота Бразилии есть, королевское поздравление тоже — станет ли следующим пунктом полуфинал, покажет матч против Англии.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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