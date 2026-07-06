Принцесса Ингрид обняла Холанда в раздевалке
После исторической победы сборной Норвегии над Бразилией в раздевалке команды произошло любопытное событие.
Как сообщает Daily Mail, наследница норвежского престола принцесса Ингрид Александра зашла в раздевалку, чтобы поздравить футболистов сборной, и обняла героя матча Эрлинга Холанда.
Холанд оформил дубль в ворота Бразилии
В 1/8 финала чемпионата мира Норвегия обыграла Бразилию со счетом 2:1.
Оба гола скандинавов забил Эрлинг Холанд. Таким образом, нападающий стал главным героем, выведя свою команду в четвертьфинал чемпионата мира.
Королевская семья посетила раздевалку
После завершения встречи принцесса Ингрид Александра вместе со своим братом, принцем Сверре Магнусом, вошла в раздевалку сборной Норвегии.
Представители королевской семьи поздравили футболистов с крупной победой. По имеющимся данным, принцесса также обняла Холанда, который к тому моменту уже успел снять футболку.
Этот эпизод привлек внимание болельщиков в социальных сетях.
Принцесса представляет Норвегию
Ингрид Александра представляет королевскую семью Норвегии на чемпионате мира вместо своего отца — кронпринца Хокона.
Хокон не смог поехать на турнир и остался дома, так как его супруга перенесла хирургическую операцию.
Соперник в четвертьфинале — Англия
В четвертьфинале чемпионата мира сборная Норвегии встретится с Англией.
Теперь болельщики ждут от Холанда еще одной яркой игры. Дубль в ворота Бразилии есть, королевское поздравление тоже — станет ли следующим пунктом полуфинал, покажет матч против Англии.
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