Резкий рост на автомобильном рынке: продажи электротранспорта приближаются к рекордному уровню

Июнь текущего года стал рекордным по объему продаж автомобилей в постпандемийный период. По данным Общества автопроизводителей и автотрейдеров (СММТ), оживление рынка в основном обусловлено растущим спросом на электромобили и гибридные модели. Однако отраслевые эксперты обеспокоены тем, что достижение экологических целей, установленных правительством, по-прежнему остается сложной задачей. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает .

Количество новых автомобилей, зарегистрированных в июне, выросло на 11,4 процента и составило 213 166 единиц. Это лучший июньский показатель с 2019 года. СММТ связывает этот рост с полностью электрифицированными транспортными средствами. Выход на рынок новых брендов и расширение выбора автомобилей с низким уровнем выбросов повысили интерес покупателей.

Среди транспортных средств, работающих на электротяге, лидируют подключаемые гибриды (PHEV) и электромобили. Если доля подключаемых гибридов на рынке достигла 12,5 процента, то доля электромобилей выросла с 24,8 процента в прошлом году до 30 процентов. Это самый высокий показатель в текущем году, приближающийся к историческим рекордам Великобритании.

Цены на топливо и выбор покупателей

По мнению экспертов, рост цен на бензин и дизельное топливо вынуждает потребителей искать более экономичные варианты. Например, компания Renault сообщила о резком изменении спроса со стороны клиентов на фоне топливного кризиса. В апреле количество запросов на электромобили на сайте французского бренда выросло на 42 процента.

Учитывая, что на рынке Узбекистана также растет интерес к электромобилям с приходом таких брендов, как BYD, глобальные тенденции неизбежно влияют и на местный рынок. Топливная экономичность и экологичность становятся основными драйверами современной автомобильной промышленности.

Требования правительства и реальные возможности

Несмотря на рост объемов продаж, производители сталкиваются с трудностями при выполнении требований мандата ЗЭВ (транспортные средства с нулевым уровнем выбросов). Чтобы достичь целевого показателя в 33 процента к 2026 году, продажи электромобилей должны составлять не менее 40 процентов ежемесячно. Пока этот показатель остается в среднем на уровне 25 процентов.

В отчете СММТ отмечается, что автомобили с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) по-прежнему занимают три четверти рынка. Поскольку естественный спрос растет не такими темпами, как ожидалось, производители находятся под давлением в вопросах инвестиций и получения прибыли.

В то же время, несмотря на наличие государственных субсидий для электромобилей стоимостью менее 40 000 фунтов стерлингов, процесс массового перехода идет медленно. Это может негативно сказаться на будущей устойчивости автомобильной промышленности и формировании цен на вторичном рынке.