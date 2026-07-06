Бомбардиры ЧМ-2026: три звезды возглавляют гонку

На чемпионате мира 2026 года завершился очередной игровой день. После матчей 1/8 финала в гонке бомбардиров с одинаковым результатом лидируют Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд.

Все три суперзвезды забили по семь голов. Теперь борьба за «Золотую бутсу» в решающих стадиях плей-офф станет еще жарче.

У трех нападающих по семь голов

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси, капитан сборной Франции Килиан Мбаппе и нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд на текущем мундиале по семь раз поразили ворота соперников.

Однако Мбаппе провел на один матч больше, чем Месси и Холанд. Поэтому по эффективности реализации голов показатели аргентинского и норвежского форвардов немного выше.

Самое главное, что команды всех трех футболистов продолжают свое участие в турнире. Значит, результат в семь голов еще не окончательный.

Гарри Кейн приблизился к лидерам

Капитан сборной Англии Гарри Кейн занимает следующую строчку в гонке бомбардиров с шестью забитыми мячами.

Команда Кейна также вышла в четвертьфинал. Поэтому нападающий «Баварии» имеет возможность забить в следующих матчах, чтобы догнать лидеров или опередить их.

Футболисты, забившие по четыре гола

На следующей ступени списка бомбардиров расположились футболисты, забившие по четыре гола:

Винисиус Жуниор — Бразилия;

Исмаила Сарр — Сенегал;

Микель Оярсабаль — Испания;

Усман Дембеле — Франция.

Поскольку Бразилия покинула мундиаль, Винисиус не сможет улучшить свой результат. Остальные футболисты продолжают борьбу в матчах плей-офф.

На счету Роналду три гола

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду на данный момент сумел забить три гола.

Говорят, что для 41-летнего форварда это последний чемпионат мира. Поэтому каждый его следующий матч имеет особое значение как для Португалии, так и для его личных рекордов.

Основные претенденты на «Золотую бутсу»

На данный момент верхняя часть таблицы бомбардиров выглядит следующим образом:

Футболист Сборная Голы Лионель Месси Аргентина 7 Килиан Мбаппе Франция 7 Эрлинг Холанд Норвегия 7 Гарри Кейн Англия 6 Винисиус Жуниор Бразилия 4 Исмаила Сарр Сенегал 4 Микель Оярсабаль Испания 4 Усман Дембеле Франция 4 Криштиану Роналду Португалия 3

Мундиаль завершится 19 июля

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир начался 11 июня, а финальный матч состоится 19 июля.

Аргентина участвует в соревновании в статусе действующего чемпиона мира. Теперь болельщиков ждет не только борьба за главный трофей, но и битва за «Золотую бутсу» между Месси, Мбаппе и Холандом.