Бомбардиры ЧМ-2026: три звезды возглавляют гонку

·17·Спорт
Бомбардиры ЧМ-2026: три звезды возглавляют гонку

На чемпионате мира 2026 года завершился очередной игровой день. После матчей 1/8 финала в гонке бомбардиров с одинаковым результатом лидируют Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд.

Все три суперзвезды забили по семь голов. Теперь борьба за «Золотую бутсу» в решающих стадиях плей-офф станет еще жарче.

У трех нападающих по семь голов

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси, капитан сборной Франции Килиан Мбаппе и нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд на текущем мундиале по семь раз поразили ворота соперников.

Однако Мбаппе провел на один матч больше, чем Месси и Холанд. Поэтому по эффективности реализации голов показатели аргентинского и норвежского форвардов немного выше.

Самое главное, что команды всех трех футболистов продолжают свое участие в турнире. Значит, результат в семь голов еще не окончательный.

Гарри Кейн приблизился к лидерам

Капитан сборной Англии Гарри Кейн занимает следующую строчку в гонке бомбардиров с шестью забитыми мячами.

Команда Кейна также вышла в четвертьфинал. Поэтому нападающий «Баварии» имеет возможность забить в следующих матчах, чтобы догнать лидеров или опередить их.

Футболисты, забившие по четыре гола

На следующей ступени списка бомбардиров расположились футболисты, забившие по четыре гола:

  • Винисиус Жуниор — Бразилия;

  • Исмаила Сарр — Сенегал;

  • Микель Оярсабаль — Испания;

  • Усман Дембеле — Франция.

Поскольку Бразилия покинула мундиаль, Винисиус не сможет улучшить свой результат. Остальные футболисты продолжают борьбу в матчах плей-офф.

На счету Роналду три гола

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду на данный момент сумел забить три гола.

Говорят, что для 41-летнего форварда это последний чемпионат мира. Поэтому каждый его следующий матч имеет особое значение как для Португалии, так и для его личных рекордов.

Основные претенденты на «Золотую бутсу»

На данный момент верхняя часть таблицы бомбардиров выглядит следующим образом:

Футболист

Сборная

Голы

Лионель Месси

Аргентина

7

Килиан Мбаппе

Франция

7

Эрлинг Холанд

Норвегия

7

Гарри Кейн

Англия

6

Винисиус Жуниор

Бразилия

4

Исмаила Сарр

Сенегал

4

Микель Оярсабаль

Испания

4

Усман Дембеле

Франция

4

Криштиану Роналду

Португалия

3

Мундиаль завершится 19 июля

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир начался 11 июня, а финальный матч состоится 19 июля.

Аргентина участвует в соревновании в статусе действующего чемпиона мира. Теперь болельщиков ждет не только борьба за главный трофей, но и битва за «Золотую бутсу» между Месси, Мбаппе и Холандом.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Карло Анчелотти будет возглавлять сборную Бразилии до 2030 года...Карло Анчелотти будет возглавлять сборную Бразилии до 2030 года...Сегодня, 13:19Томас Тухель недоволен решением ФИФА: обратится ли Гарри Кейн за помощью к Дональду Трампу?Томас Тухель недоволен решением ФИФА: обратится ли Гарри Кейн за помощью к Дональду Трампу?Сегодня, 13:15Джуд Беллингем призвал болельщиков праздновать после победы над МексикойДжуд Беллингем призвал болельщиков праздновать после победы над МексикойСегодня, 12:57Отец Эрлинга Холанда сделал неожиданное заявление о возможном переходе в Реал МадридОтец Эрлинга Холанда сделал неожиданное заявление о возможном переходе в Реал МадридСегодня, 12:32Неймар объявил о завершении карьеры в сборной БразилииНеймар объявил о завершении карьеры в сборной БразилииСегодня, 12:12Гарри Кейн потерял голос: подробности драматичного матча между Англией и МексикойГарри Кейн потерял голос: подробности драматичного матча между Англией и МексикойСегодня, 11:35
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану