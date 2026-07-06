Бомбардиры ЧМ-2026: три звезды возглавляют гонку
На чемпионате мира 2026 года завершился очередной игровой день. После матчей 1/8 финала в гонке бомбардиров с одинаковым результатом лидируют Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд.
Все три суперзвезды забили по семь голов. Теперь борьба за «Золотую бутсу» в решающих стадиях плей-офф станет еще жарче.
У трех нападающих по семь голов
Лидер сборной Аргентины Лионель Месси, капитан сборной Франции Килиан Мбаппе и нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд на текущем мундиале по семь раз поразили ворота соперников.
Однако Мбаппе провел на один матч больше, чем Месси и Холанд. Поэтому по эффективности реализации голов показатели аргентинского и норвежского форвардов немного выше.
Самое главное, что команды всех трех футболистов продолжают свое участие в турнире. Значит, результат в семь голов еще не окончательный.
Гарри Кейн приблизился к лидерам
Капитан сборной Англии Гарри Кейн занимает следующую строчку в гонке бомбардиров с шестью забитыми мячами.
Команда Кейна также вышла в четвертьфинал. Поэтому нападающий «Баварии» имеет возможность забить в следующих матчах, чтобы догнать лидеров или опередить их.
Футболисты, забившие по четыре гола
На следующей ступени списка бомбардиров расположились футболисты, забившие по четыре гола:
Винисиус Жуниор — Бразилия;
Исмаила Сарр — Сенегал;
Микель Оярсабаль — Испания;
Усман Дембеле — Франция.
Поскольку Бразилия покинула мундиаль, Винисиус не сможет улучшить свой результат. Остальные футболисты продолжают борьбу в матчах плей-офф.
На счету Роналду три гола
Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду на данный момент сумел забить три гола.
Говорят, что для 41-летнего форварда это последний чемпионат мира. Поэтому каждый его следующий матч имеет особое значение как для Португалии, так и для его личных рекордов.
Основные претенденты на «Золотую бутсу»
На данный момент верхняя часть таблицы бомбардиров выглядит следующим образом:
Футболист
Сборная
Голы
Лионель Месси
Аргентина
7
Килиан Мбаппе
Франция
7
Эрлинг Холанд
Норвегия
7
Гарри Кейн
Англия
6
Винисиус Жуниор
Бразилия
4
Исмаила Сарр
Сенегал
4
Микель Оярсабаль
Испания
4
Усман Дембеле
Франция
4
Криштиану Роналду
Португалия
3
Мундиаль завершится 19 июля
Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир начался 11 июня, а финальный матч состоится 19 июля.
Аргентина участвует в соревновании в статусе действующего чемпиона мира. Теперь болельщиков ждет не только борьба за главный трофей, но и битва за «Золотую бутсу» между Месси, Мбаппе и Холандом.
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