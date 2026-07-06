Статион Ф становится центром искусственного интеллекта в Европе: новый этап программы Ф/ai

·32·Технологии
Статион Ф становится центром искусственного интеллекта в Европе: новый этап программы Ф/ai

Знаменитый стартап-хаб Статион Ф в Париже, основанный французским миллиардером Ксавиер Ниел, готовится к новому этапу своей акселерационной программы Ф/ai. Ожидается, что этот проект станет своеобразным трамплином для самых перспективных стартапов в области искусственного интеллекта (AI) в Европе. Второй сезон программы, запущенной в январе текущего года, стартует в сентябре. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает об этом.

Основная цель программы Ф/ai — помочь молодым командам, работающим в сфере искусственного интеллекта, пройти путь от создания первичного продукта до получения реальной прибыли всего за несколько недель. Занимая площадь более 500 тысяч квадратных метров, Статион Ф стал не просто коворкингом, а центральным звеном глобальной технологической экосистемы. В интервью изданию TechCrunch директор центра Роксанне Варза подчеркнула, что влияние этого комплекса выходит далеко за пределы физических границ.

Из почти 1000 компаний, которые Статион Ф принимает ежегодно, отбираются 40 самых сильных (Футуре 40). Примечательно, что практически все команды из списка 2024 года интегрировали технологии искусственного интеллекта в свои бизнес-процессы. Это свидетельствует о том, насколько важную роль AI играет на современном технологическом рынке.

Глобальное партнерство и крупные инвестиции

Этот стартап-хаб не только поддерживает молодых предпринимателей, но и с 2022 года становится акционером перспективных проектов, вошедших в список Футуре 40. Благодаря своему авторитету и связям Ксавиер Ниел, Статион Ф превратился в ключевую точку на технологической карте Европы. Это подтверждается тем, что с 2017 года центр посещали президенты 11 раз, включая постоянное внимание со стороны Эмманюэль Макрон.

Первый этап программы Ф/ai был поддержан крупнейшими технологическими гигантами мира. Среди них следующие компании:

  • Google, Meta и Microsoft
  • OpenAI, Anthropic и Mistral AI
  • Партнеры NVIDIA — AMD и Qualcomm
  • AWS и Hugging Face

Согласно новым данным, к участию во втором этапе программы присоединяются такие известные бренды, как Элевен Лабс, Небиус, Рипплинг, ОпенРутер, ХубСпот и GitHub. По словам Роксанне Варза, главная цель — максимально упростить установление контактов со всеми крупными игроками для АИ-стартапов, желающих начать свою деятельность в Европе.

Эффективность программы уже доказана на практике. Например, команда Алпик, одна из выпускников первого сезона, победила в глобальном финале конкурса Те Питч, организованного Дил. Еще один стартап — Рипплетиде — занял первое место на хакатоне OpenAI Кодекс, получив международное признание. Подобные достижения показывают, что в ближайшем будущем Париж может стать достойным конкурентом Кремниевой долины в сфере искусственного интеллекта.

Station FИскусственный ИнтеллектСтартапТехнологииЕвропа
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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