Луис де ла Фуэнте: «Я бы предпочел, чтобы Криштиану Роналду не выходил на поле»

Футбольные болельщики по всему миру станут свидетелями очередного «Иберийского дерби» в 1/8 финала Чемпионата мира 2026 года. Перед принципиальным противостоянием между сборными Испании и Португалии главный тренер испанцев Луис де ла Фуэнте поделился своими мыслями. Он подчеркнул, что наличие в составе соперника такого опасного форварда, как 41-летний Криштиану Роналду, станет серьезным испытанием для обороны Испании. Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

По информации издания Goal.com, Де ла Фуэнте высоко оценил способность капитана сборной Португалии решать исход матчей. Несмотря на то, что Роналду находится на заключительном этапе своей карьеры, наставник испанцев считает его главной угрозой. Тренер открыто заявил, что предпочел бы, чтобы Роналду не играл, но уверен, что он все же выйдет на поле.

Один из величайших в истории

«Я восхищаюсь Криштиану и людьми с таким характером и огромными амбициями. Он может служить примером для всех. Благодаря своему таланту и мастерству он способен решить исход игры в любой ситуации. Честно говоря, я бы предпочел, чтобы он не играл против нас, но думаю, что он выйдет на поле. Мы насладимся игрой одного из величайших футболистов в истории и постараемся превзойти его», — сказал Луис де ла Фуэнте.

Вокруг Роналду, который сейчас защищает цвета клуба «Аль-Наср», не утихают споры. Хотя некоторые эксперты утверждают, что его возраст негативно сказывается на темпе игры команды под руководством Роберто Мартинеса, в стане сборной Испании не разделяют таких взглядов. В частности, полузащитник «Барселоны» Гави также отметил, что звездный форвард по-прежнему опасен.

Последний танец и ответственность

Этот матч имеет не только турнирное значение для выхода в четвертьфинал, но и огромный эмоциональный подтекст. Для бывшей звезды «Реал Мадрида» и «Манчестер Юнайтед» этот турнир является последним Чемпионатом мира в карьере. 41-летний нападающий рассматривает каждый матч плей-офф как свой последний бой. Это, несомненно, еще больше повышает его мотивацию.

Главная задача для защитников сборной Испании — не терять концентрацию ни на секунду. Де ла Фуэнте дал своим подопечным указание не оставлять Роналду свободного пространства. По его мнению, даже малейший шанс, предоставленный игроку такого уровня, может закончиться голом. В то же время тренер добавил, что верит в силу своих защитников и их способность контролировать ситуацию.

Криштиану Роналду в ответ на критику продолжает утверждать, что его роль в сборной по-прежнему важна. «Я сам решу, когда остановиться, а не кто-то другой», — ответил форвард в решительном тоне, готовый сказать свое слово в матче против Испании. Теперь все взгляды прикованы к стадиону «Эй-ти-энд-ти» в Арлингтоне, где пройдет бескомпромиссная борьба между двумя грандами.