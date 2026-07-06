Серия Redmi Ноте 17 представлена впервые: аккумулятор 9000 мА·ч и новый дизайн

·70·Технологии
Серия Redmi Ноте 17 представлена впервые: аккумулятор 9000 мА·ч и новый дизайн

Серия Redmi Ноте, считающаяся самой популярной на рынке смартфонов Узбекистана, готовится к обновлению. В сети появились первые официальные тизеры ожидаемых моделей Redmi Ноте 17 и Redmi Ноте 17 Pro. Ожидается, что эти устройства удивят пользователей не только внешним видом, но и техническими возможностями, в частности емкостью аккумулятора. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, в новом поколении бренд Redmi кардинально изменил дизайн блока камер. Если в прошлогодних моделях камеры располагались по центру в верхней части корпуса, то в серии Redmi Ноте 17 модули переместились в верхний левый угол. Это изменение во внешнем виде придало устройствам более современный и компактный облик.

Технические характеристики и возможности дисплея

Инсайдеры сообщают, что оба смартфона будут оснащены плоскими ОЛЭД-дисплеями диагональю 6,83 дюйма. Утверждается, что экраны поддерживают разрешение 1,5К, что является очень высоким показателем для устройств среднего сегмента. Также модели будут работать на базе Android 16 под управлением новейшей оболочки HyperOS 3.1.

Базовая модель Redmi Ноте 17 получит процессор Snapdragon 6с Ген 4 и технологию быстрой зарядки мощностью 67 Вт. Основная камера устройства состоит из 50-мегапиксельного модуля. Версия Pro будет оснащена более мощным чипом Snapdragon 6 Ген 5. Самое примечательное, что в модель Redmi Ноте 17 Pro, по прогнозам, будет установлен огромный аккумулятор емкостью около 9000 мА·ч.

Redmi Ноте 17 Pro Max: настоящий рекордсмен

Также были раскрыты первые данные о модели Redmi Ноте 17 Pro Max, которая займет верхнюю строчку серии. Этот смартфон будет работать на платформе MediaTek Dimensity 7500 и оснащаться профессиональной камерой на 200 мегапикселей. Самое главное, ожидается, что его аккумулятор будет иметь емкость 10 100 мА·ч, что может установить новый стандарт на рынке смартфонов.

Новые смартфоны будут обладать следующими общими характеристиками:

  • Стереодинамики и высококачественная аудиосистема;
  • Корпус с защитой от воды и пыли;
  • Улучшенные режимы ночной съемки;
  • Быстрые и энергоэффективные модули памяти.

Официальная презентация серии Redmi Ноте 17 в Китае подтверждена до конца этого месяца. Ожидается, что на рынок Узбекистана эти модели в глобальной версии поступят немного позже, однако их доступная цена и высокая автономность уже привлекают внимание местных покупателей.

RedmiСмартфонТехнологииAndroidXiaomi
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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