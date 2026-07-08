Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал обширное интервью известному швейцарскому изданию Дие Велтвоче. В нем представитель Кремля раскрыл условия завершения конфликта в Украине, а также затронул темы российско-американских отношений, угрозы ядерной войны и будущего архитектуры европейской безопасности. Zamin.уз собрал самые важные тезисы этого резонансного интервью.

Конфликт может закончиться за один день: в чем главное условие?

Песков подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский может остановить войну уже на следующий день. Для этого от Киева требуется лишь одно политическое решение:

«Он должен вывести свои войска из Донбасса — с территорий, которые сейчас принадлежат России, признать ситуацию, сложившуюся де-факто и де-юре. На следующий день война закончится».

Представитель Кремля напомнил, что в ходе своей предвыборной кампании Зеленский обещал народу именно прекратить боевые действия, и у него до сих пор есть возможность принять это ответственное решение.

Основная политическая позиция Кремля

В интервью глобальные проблемы и подход России к ним были выражены следующим образом:

Вопрос Позиция и оценка Кремля Отношения с США Нынешние контакты находятся на «нулевом» уровне, однако представители двух стран ведут себя достаточно разумно, чтобы не прерывать диалог полностью. Фактор Дональда Трампа Позиция Трампа по решению проблем путем диалога импонирует Москве. Даже если нет полного согласия, важно разговаривать. Ядерное оружие В его использовании нет необходимости. Оно может быть применено только в случае «прямой угрозы существованию Российского государства». Ситуация на фронте Российская экономика и система адаптировались к условиям войны. После Константиновки следующими целями являются города Краматорск и Славянск.

Предупреждение Европе: «Это величайшая ошибка в истории»

Дмитрий Песков раскритиковал участие западных стран в конфликте, заявив, что это не просто финансовая помощь, а «полномасштабная война», которая ведется путем предоставления спутниковых данных, вооружений и военных советников.

По его мнению, превращение Европейского союза в военно-экономический блок и вера в то, что Россию можно «стратегически победить», — это величайшая ошибка в истории.

«Россия не является источником угрозы для Европы. Но к нашим опасениям нужно прислушиваться. Если Европа не будет обращать на это внимания, то возникнут большие проблемы. Постарайтесь как можно скорее восстановить диалог с Россией», — посоветовал Песков.

Спикер Кремля прогнозирует, что впереди ожидает период очень жесткого противостояния. После этого на европейскую арену придет новое поколение политиков крупного масштаба, таких как Шарль де Голль и Гельмут Коль, и стороны все равно вернутся за стол переговоров для создания новой архитектуры безопасности.