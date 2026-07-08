Нодира Муртазаева удостоена нагрудного знака «Инициатор своей сферы»

Актриса Нодира Муртазаева поделилась с поклонниками еще одной радостной новостью. Артистка опубликовала на своей странице в Instagram кадры с церемонии награждения и сообщила, что была удостоена памятного нагрудного знака «Инициатор своей сферы» («O‘z sohasining tashabbuskori»).

Приняв награду, актриса подчеркнула, что воспринимает это признание как большую честь и ответственность для себя, и выразила искреннюю благодарность всем людям, внесшим вклад в ее успех.

В комментарии под видео она написала:

«Прежде всего, я бесконечно благодарна своим родителям, которые воспитали меня и научили верить в свои мечты. Также выражаю свою признательность моим наставникам, коллегам, режиссерам и всем людям, которые поверили в меня.

А самое большое спасибо — моим дорогим поклонникам. Ваша любовь, молитвы и поддержка являются для меня самым большим источником силы и вдохновения.

Эта медаль для меня не финал, а большой стимул работать с еще большей ответственностью, создавать новые образы и быть достойной любви нашего народа.

Еще раз от всей души благодарю за признание! Я продолжу посвящать все свои силы любви к искусству и служению нашему народу».

Этот пост артистки был тепло встречен поклонниками за короткое время. В комментариях многие подписчики искренне поздравляют Нодиру Муртазаеву, желая ей творческого взлета, новых достижений и еще больших успехов.