Официально: Альваро Арбелоа назначен главным тренером клуба Английской Премьер-лиги «Фулхэм»

Английский клуб «Фулхэм» выступил с официальным заявлением, представив Альваро Арбелоа в качестве нового главного тренера команды. Испанский специалист подписал с лондонским клубом трехлетний контракт. Это назначение знаменует начало новой эры для «дачников», поскольку клуб ставит перед собой серьезные цели. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В прошлом сезоне Альваро Арбелоа возглавлял команду «Реал Мадрид». В лондонском клубе он сменил Марку Силву, который недавно перешел в португальскую «Бенфику». Руководство «Фулхэма» действовало оперативно, чтобы заполнить вакантную должность, и среди множества кандидатов остановилось именно на варианте с Арбелоа.

Рекомендация Моуринью и Переса

Согласно сообщению издания BBC, важную роль в утверждении кандидатуры Арбелоа сыграли мнения влиятельных лиц. В частности, президент «Реал Мадрида» Флорентино Перес и известный тренер Жозе Моуринью дали положительные рекомендации об испанском специалисте. Арбелоа в свое время играл под руководством Моуринью в Мадриде, и теперь он получил возможность продемонстрировать свое мастерство в Английской Премьер-лиге.

Владелец клуба Шахид Хан высоко оценил опыт и амбиции нового тренера. По его словам, Арбелоа накопил огромный опыт работы с сильнейшими клубами и игроками мира. Несомненно, это поможет ему в управлении одним из старейших клубов Англии.

Внимание к молодежной академии и новая философия

Еще одним важным фактором при назначении Альваро Арбелоа стал его интерес к работе с молодыми футболистами. Тренер планирует тесно сотрудничать с академией клуба и предоставлять шанс талантливой молодежи в основном составе. Также он пообещал болельщикам «Фулхэма» атакующий и зрелищный футбол.

В своем первом интервью новый тренер сказал: «Для меня большая честь начать работу в старейшем клубе Лондона. Я благодарен за оказанное доверие и хочу поскорее почувствовать атмосферу стадиона «Крейвен Коттедж». Со следующей недели мы приступаем к тренировкам, и я верю, что мы вместе проведем незабываемый сезон».

Напомним, что «Фулхэм» также рассматривал кандидатуры таких специалистов, как Томас Франк и Киран Маккенна. Однако в итоге видение будущего клуба и стратегия Арбелоа больше пришлись по душе руководству. Теперь все внимание будет приковано к действиям нового тренера на трансферном рынке и процессу предсезонной подготовки.