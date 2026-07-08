Реванш между Килианом Мбаппе и Лионельем Месси: звезда Франции нацелен на трон ЧМ-2026

Лидер сборной Франции Килиан Мбаппе поставил перед собой главную цель — взять реванш у Лионелья Месси и сборной Аргентины на чемпионате мира 2026 года. После болезненного поражения в финале последнего мундиаля в Катаре нападающий «Реал Мадрида» стремится доказать свое превосходство на полях Северной Америки. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Бывший нападающий сборной Франции Луи Саа в интервью Goal.com отметил, что Мбаппе до сих пор не забыл финал в Катаре. Хотя тогда Килиан оформил хет-трик в финале, в итоге победу одержала Аргентина во главе с Лионельем Месси. Сейчас новая сплоченность в составе «Ле Блё» и личная мотивация Мбаппе ведут команду к новым вершинам.

По ходу турнира сборная Франции в полной мере демонстрирует свой атакующий потенциал. Выступая в одной связке с такими молодыми звездами, как Усман Дембеле, Майкл Олисе и Брэдли Барколя, Килиан Мбаппе сумел забить семь голов в пяти матчах. Благодаря этому результату он укрепил статус лучшего бомбардира в истории сборной, доведя количество своих голов до 63.

Новая борьба за «Золотую бутсу»

Результативность Мбаппе вновь вынуждает его вступить в борьбу за награду «Золотая бутса» с Лионельем Месси. Оба легендарных футболиста ведут свои команды через стадии плей-офф к финалу. По мнению экспертов, турнирная сетка сохраняет вероятность того, что эти два гиганта встретятся в финальном матче недалеко от Нью-Йорка.

Сборная Франции показывает относительно стабильную игру на пути к плей-офф. В частности, в эмоциональном матче 1/8 финала против Парагвая решающее значение имел гол Мбаппе с пенальти. Аргентина же с трудом вырвала победу в драматичном противостоянии с Египтом, что показывает высокое давление на обе команды перед предстоящими встречами.

По словам Луи Саа, Мбаппе хочет не только во второй раз стать чемпионом мира, но и положить конец абсолютному доминированию Месси в футбольном мире. Бывший футболист утверждает, что в нынешней сборной Франции чувствуется внутренняя сплоченность и особая жажда победы, которой давно не наблюдалось.

Для Килиана Мбаппе этот турнир — не просто очередное соревнование, а возможность поставить точку в соперничестве с Лионельем Месси. Эта дуэль между бывшими одноклубниками по «ПСЖ» находится в центре внимания футбольных болельщиков всего мира. Если Франция и Аргентина встретятся в финале, это станет одним из величайших матчей-реваншей в истории футбола.