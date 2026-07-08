Макрон в неловкой ситуации: супруга Эрдогана не позволила поцеловать себе руку (видео)

·78·Мир
Макрон в неловкой ситуации: супруга Эрдогана не позволила поцеловать себе руку (видео)

Президент Франции Эмманюэль Макрон вновь оказался в центре внимания СМИ во время церемонии встречи на саммите НАТО.

Согласно сообщениям, приветствуя президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его супругу, он попытался поцеловать руку первой леди Турции в знак дипломатического уважения. Однако, как утверждается, она не позволила ему это сделать.

Неловкий момент на саммите попал на видео

Инцидент произошел во время публичного выхода в рамках официальной церемонии встречи.

Макрон подошел к Эрдогану и его супруге, чтобы поздороваться. Сообщается, что в момент обращения к первой леди Турции французский лидер наклонился, чтобы поцеловать ей руку, но это действие было пресечено.

Данная ситуация попала на видео и вызвала обсуждения в социальных сетях и СМИ.

Критика в адрес французского лидера усилилась

Некоторые издания связывают эту ситуацию с вопросами дипломатического протокола и личного пространства.

Свободное поведение Макрона во время публичных выступлений и ранее привлекало внимание прессы. В частности, его теплое приветствие с премьер-министром Италии Джорджей Мелони на встрече в Париже также стало поводом для дискуссий.

Итальянское издание Ил Манифесто назвало тот случай неуместным.

Предыдущие выходы также обсуждались

В СМИ неоднократно обсуждались и другие публичные появления Макрона.

В некоторых сообщениях упоминалась неловкая ситуация, связанная с его супругой Брижит Макрон во время выхода из самолета во Вьетнаме. Утверждалось, что президент Франции прокомментировал тот случай как «просто шутку».

Также пресса освещала неловкий момент во время фотосессии перед саммитом «Большой семерки» из-за схожих нарядов супруг Макрона и канцлера Германии.

Черные очки также стали предметом споров

Недавно бывший помощник министра иностранных дел Египта Раха Ахмад назвала ношение Макроном черных очков на официальных встречах нарушением дипломатического протокола.

По ее мнению, для использования такого аксессуара должны быть веские причины, и гости должны быть предупреждены об этом заранее.

Действие на саммите стало символическим спором

Последний инцидент на саммите НАТО вновь вывел стиль публичной дипломатии Макрона в центр обсуждений.

Момент, который на первый взгляд показался обычным приветствием, спровоцировал новые споры о международном протоколе, личном пространстве и поведении политических лидеров на публике.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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