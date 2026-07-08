Гарри Кейн стал неудержимой силой: раскрыт секрет, как его остановить

Нападающий сборной Англии и «Баварии» Гарри Кейн продолжает укреплять свой статус одного из самых опасных форвардов в мировом футболе. Благодаря своей результативной игре на Чемпионате мира 2026 года он впечатляет не только болельщиков, но и бывших звезд футбола. В интервью изданию Goal.com бывший защитник сборной Англии Дес Уокер отметил, что остановить такого нападающего, как Кейн, практически невозможно. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

По мнению Уокера, сегодня защитникам приходится идти на крайние меры, чтобы сдержать Гарри Кейна на поле. «Единственный способ остановить его — играть против него жестче, бить его. Потому что он сам не прочь сыграть так же против вас», — с иронией, но в серьезном тоне охарактеризовал ситуацию бывший защитник. По его словам, Кейн — это не просто бомбардир, а универсальный футболист, приносящий пользу команде каждую минуту матча.

Успех в Германии и конец проклятия трофеев

Переход Гарри Кейна из «Тоттенхэма» в стан немецкого гранда открыл новую страницу в его карьере. Нападающий, который годами не мог выиграть ни одного значимого трофея в Лондоне, сумел разрушить это «проклятие» в составе мюнхенской «Баварии». 32-летний футболист на данный момент является двукратным чемпионом Бундеслиги. За время выступлений в Германии он вывел на рекордный уровень не только командные, но и личные показатели.

Согласно статистике, Кейн забил 146 голов в 147 матчах за «Баварию». Только в прошлом сезоне он поразил ворота соперников 61 раз, обновив свой личный рекорд. Такая стабильность в очередной раз доказывает, что он является одним из лучших снайперов мира. Его стиль игры сравнивают с такими легендами, как Алан Ширер и Иан Райт.

Лидерство на Чемпионате мира

На проходящем сейчас в Северной Америке Чемпионате мира Гарри Кейн вывел сборную Англии в четвертьфинал. В драматичном матче против Мексики, завершившемся победой со счетом 3:2, он вновь сказал свое веское слово. На этом турнире он уже успел забить 6 голов, доведя общее число своих мячей за сборную до 85.

Кейн близок к обновлению рекордов не только благодаря голам, но и своему опыту на поле. Ему осталось провести всего 6 матчей, чтобы побить рекорд Питера Шилтона по количеству игр за национальную команду. Если Англия выиграет этот турнир, статус Кейна как одного из величайших игроков в истории футбола будет окончательно закреплен.

Эксперты подчеркивают, что сильнейшая сторона Гарри Кейна — это его уверенность в себе. Он может оставаться незаметным до 90-й минуты, но ни он сам, ни его партнеры по команде не сомневаются, что он забьет в решающие секунды. Именно это качество выделяет его среди других нападающих и служит залогом успеха сборной Англии.