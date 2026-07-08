Луиш Каштру встал на защиту Криштиану Роналду: кто виноват в поражении Португалии?

Для живой легенды футбольного мира Криштиану Роналду мечты о чемпионстве мира подошли к концу. После поражения в матче 1/8 финала против Испании в Далласе 41-летний нападающий покинул поле в слезах. В то время как капитан команды подвергся критике после этой неудачи, его бывший тренер Луиш Каштру выступил в защиту футболиста. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Бывший главный тренер клуба «Аль-Наср» Луиш Каштру в интервью изданию Арриядиях подчеркнул, что несправедливо винить только Роналду в вылете сборной Португалии из турнира. По мнению тренера, ответственность за поражение лежит на всей команде, и фокусировать внимание на одном человеке — неверная стратегия.

«Я не оцениваю игроков по отдельности, ценность команды проявляется в единстве всей группы. В тот день проиграла не одна личность, а вся Португалия», — отметил специалист. Согласно сообщению Goal.com, Каштру не согласен с мнением о том, что действия Роналду на поле мешали команде Роберто Мартинеса.

Ошибка в обороне и последние минуты

Говоря о пропущенном голе на последних минутах игры, Луиш Каштру указал на то, что главную ошибку допустил защитник Рубен Диаш. По его словам, в то время как Португалия готовилась к дополнительному времени, Испания усилила натиск и эффективно воспользовалась свободным пространством в линии обороны.

«Испания бросила в атаку больше игроков, чтобы вырвать победу в основное время. В одном из эпизодов один из центральных защитников Португалии покинул свою позицию, что создало свободную зону для игрока соперника Микеля Мерино. В результате он поразил ворота», — говорит Каштру.

Правда за цифрами

Хотя тренер защищает Роналду, статистические данные показывают, что физическая форма легендарного нападающего снизилась. По ходу турнира он сумел забить три гола, однако его эффективность в игре с игры значительно упала. Согласно данным, Роналду стал единственным нападающим, который за последние два чемпионата мира провел на поле более 500 минут и не смог совершить ни одного успешного дриблинга.

Тем не менее, Криштиану Роналду в своем интервью напомнил о своем месте в истории португальского футбола. Он выразил сожаление по поводу поражения, но отметил, что достижения со сборной, в частности победа на чемпионате Европы 2016 года, для него равноценны чемпионату мира.

«Я отдал все силы и сделал все, что мог. Это был мой последний Мундиаль. Теперь пришло время отдохнуть в кругу семьи и подумать о будущем. Не забывайте, до Криштиану Португалия ничего не выигрывала», — заключил 41-летний звездный игрок.