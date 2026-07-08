Проигравший конкуренцию Ҳусанову талант «Манчестер Сити» покидает клуб

В текущее летнее трансферное окно «Манчестер Сити» предстоит принять серьезное решение относительно будущего воспитанника своей академии Рико Льюиса. 21-летний футболист требует гарантий регулярной игры в основном составе перед началом нового сезона. Однако новый главный тренер «горожан» Энцо Мареска дал понять, что не может дать таких гарантий никому. Zamin.уз сообщает подробности этого трансфера и «узбекский след» в нем.

Фактор Абдукодира Ҳусанова и обреченность Льюиса на скамейку запасных

Перед прошлым сезоном 2025/26 на позиции правого защитника «Манчестер Сити» возникла серьезная проблема. Тогдашний главный тренер Хосеп Гвардиола опробовал на этой позиции трех футболистов: Матеуша Нунеша, Абдукодира Ҳусанова и Рико Льюиса.

Во внутренней конкуренции Рико Льюис уступил обоим соперникам:

Матеуш Нунеш благодаря своему атакующему потенциалу стал ключевой фигурой на правом фланге.

Абдуқодир Ҳусанов укрепил правый фланг в матчах, где требовался оборонительный стиль. Позже наш соотечественник был переведен на свою родную позицию — в центр защиты, став неотъемлемой частью обороны команды.

В результате Рико Льюис окончательно превратился в игрока запаса. В прошлом сезоне, не считая кубковых матчей, он почти не появлялся на поле, зачастую даже не попадая в заявку.

Статистика сезона: В сезоне 2025/26 Рико Льюис принял участие всего в 22 матчах во всех турнирах, проводя на поле в среднем лишь 50,2 минуты за игру.

Из-за отсутствия достаточной игровой практики он остался вне поля зрения нового наставника сборной Англии Томаса Тухеля и не был включен в заявку на ЧМ-2026. Это еще больше усилило желание футболиста покинуть Манчестер.

Предложение от «Эвертона» и ценник в 35 миллионов

Журналист Футбалл Инсидер Пит О'Рурк подтверждает, что ливерпульский «Эвертон» рассматривает Рико Льюиса как главную цель в летнее трансферное окно. «Ириски» хотят видеть именно Льюиса в качестве замены ушедшему из команды ветерану Шеймусу Коулману.

Руководство «Манчестер Сити» не намерено принудительно продавать своего воспитанника, но и не будет препятствовать трансферу, если сам игрок захочет уйти. «Горожане» оценивают игрока сборной Англии минимум в 35 миллионов фунтов стерлингов. Если прошлым летом предложения «Ноттингем Форест» были отклонены, то сейчас ситуация совершенно иная. Эта сумма может быть финансово непростой для «Эвертона», но переговоры продолжаются.

«Манчестер Сити» ищет нового защитника

На фоне вероятного ухода Льюиса «Манчестер Сити» сам работает над усилением правого фланга обороны. В настоящее время клуб установил контакт со следующими кандидатами:

Кандидат Текущий клуб Статус / Трансферный фактор Мало Гюсто «Челси» Личный фаворит нового главного тренера Энцо Марески Гивайро Рид «Фейеноорд» Перспективный вариант на контроле у скаутов клуба

Если хотя бы один из этих трансферов состоится, шансы Рико Льюиса остаться в «Манчестер Сити» и получать достаточно игрового времени станут практически нулевыми. Поэтому нынешнее лето — самый подходящий момент для футболиста, чтобы перейти в другой сильный клуб АПЛ.