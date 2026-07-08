«Манчестер Юнайтед» предложил Тчуамени 5-летний контракт...

·130·Спорт
«Манчестер Юнайтед» предложил Тчуамени 5-летний контракт...

Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» начал работу над трансфером полузащитника мадридского «Реала» и сборной Франции Орельена Тчуамени.

По данным источников, англичане предложили 26-летнему футболисту пятилетний контракт. Однако вероятность осуществления трансфера на данный момент оценивается как невысокая.

«МЮ» сделал финансово выгодное предложение

В сообщениях говорится, что «Манчестер Юнайтед» предложил Тчуамени очень выгодные финансовые условия.

На данный момент точные цифры по возможной зарплате и другим бонусам игрока не разглашаются.

Тчуамени отдает приоритет «Реалу»

Тем не менее, инсайдеры подчеркивают, что вероятность перехода французского полузащитника в «Манчестер Юнайтед» невелика.

В настоящее время главной целью Тчуамени является закрепление в основном составе «Реала» и укрепление своих позиций в мадридском клубе.

Пришел в «Реал» в 2022 году

Орельен Тчуамени присоединился к «Реалу» в 2022 году, перейдя из «Монако».

За короткое время он стал одним из ключевых игроков мадридского клуба и играет важную роль в обеспечении баланса между защитой и полузащитой.

В прошлом сезоне провел 49 матчей

В прошлом сезоне французский футболист принял участие в 49 матчах за «Реал» во всех турнирах.

В этих играх Тчуамени:

  • забил 2 гола;

  • отдал 2 голевые передачи.

Несмотря на крупное предложение от «Манчестер Юнайтед», окончательное решение во многом зависит от самого футболиста. На данный момент приоритетным путем для Тчуамени остается сохранение своего места в Мадриде.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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