«Манчестер Юнайтед» предложил Тчуамени 5-летний контракт...
Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» начал работу над трансфером полузащитника мадридского «Реала» и сборной Франции Орельена Тчуамени.
По данным источников, англичане предложили 26-летнему футболисту пятилетний контракт. Однако вероятность осуществления трансфера на данный момент оценивается как невысокая.
«МЮ» сделал финансово выгодное предложение
В сообщениях говорится, что «Манчестер Юнайтед» предложил Тчуамени очень выгодные финансовые условия.
На данный момент точные цифры по возможной зарплате и другим бонусам игрока не разглашаются.
Тчуамени отдает приоритет «Реалу»
Тем не менее, инсайдеры подчеркивают, что вероятность перехода французского полузащитника в «Манчестер Юнайтед» невелика.
В настоящее время главной целью Тчуамени является закрепление в основном составе «Реала» и укрепление своих позиций в мадридском клубе.
Пришел в «Реал» в 2022 году
Орельен Тчуамени присоединился к «Реалу» в 2022 году, перейдя из «Монако».
За короткое время он стал одним из ключевых игроков мадридского клуба и играет важную роль в обеспечении баланса между защитой и полузащитой.
В прошлом сезоне провел 49 матчей
В прошлом сезоне французский футболист принял участие в 49 матчах за «Реал» во всех турнирах.
В этих играх Тчуамени:
забил 2 гола;
отдал 2 голевые передачи.
Несмотря на крупное предложение от «Манчестер Юнайтед», окончательное решение во многом зависит от самого футболиста. На данный момент приоритетным путем для Тчуамени остается сохранение своего места в Мадриде.
…