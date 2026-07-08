Узбекские боксерши У23 блеснули на чемпионате Азии
Сегодня на чемпионате Азии по боксу на ринг вышли 6 представительниц женской сборной Узбекистана У23.
По итогам дня наши спортсменки одержали 5 побед и потерпели 1 поражение. Особенно стоит отметить, что две наши боксерши победили своих соперниц техническим нокаутом.
Бахтиёрова уступила представительнице хозяев турнира
В первом бою дня в весовой категории до 48 кг на ринг вышла Робияхон Бахтиёрова.
Она провела бескомпромиссный бой против представительницы принимающей стороны — Индонезии Линды Сари, но в итоге уступила со счетом 2:3.
Ганиева одержала уверенную победу
В весовой категории до 51 кг Гулсевар Ганиева сразилась с филиппинкой Ксиан Багуин.
Наша представительница не оставила сопернице никаких шансов, одержав уверенную победу со счетом 5:0 и пробившись в следующий этап.
Юнусова и Иброхимжонова победили техническим нокаутом
В весе до 54 кг Узукжамол Юнусова вышла на ринг против кыргызстанки Миланы Шихшабековой.
Юнусова завершила бой техническим нокаутом во втором раунде, продемонстрировав отличную подготовку.
В весе до 60 кг Муштарийбону Иброхимжонова показала аналогичный результат. Она отправила в технический нокаут представительницу Вьетнама Ти Нхунг Куанг во втором раунде.
Мамажонова и Хуррамова также прошли в следующий этап
В весе до 57 кг Хуморабону Мамажонова сразилась с хозяйкой ринга Нурул Иззой.
Узбекская боксерша победила соперницу со счетом 5:0 и получила путевку в следующий этап.
Еще один успешный бой дня провела в весе до 65 кг Севинч Хуррамова. Она победила казахстанку Аружан Жангабаеву со счетом 4:0.
Итоги дня: 5 побед, 1 поражение
Результаты сегодняшних выступлений узбекских боксерш У23:
Робияхон Бахтиёрова — Линда Сари 2:3;
Гулсевар Ганиева — Ксиан Багуин 5:0;
Узукжамол Юнусова — Милана Шихшабекова, технический нокаут;
Хуморабону Мамажонова — Нурул Изза 5:0;
Муштарийбону Иброхимжонова — Ти Нхунг Куанг, технический нокаут;
Севинч Хуррамова — Аружан Жангабаева 4:0.
Об этом сообщила Федерация бокса Узбекистана. Наши девушки уверенно шагают к новым важным победам на азиатском ринге.
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