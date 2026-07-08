Узбекские боксерши У23 блеснули на чемпионате Азии

·25·Спорт
Узбекские боксерши У23 блеснули на чемпионате Азии

Сегодня на чемпионате Азии по боксу на ринг вышли 6 представительниц женской сборной Узбекистана У23.

По итогам дня наши спортсменки одержали 5 побед и потерпели 1 поражение. Особенно стоит отметить, что две наши боксерши победили своих соперниц техническим нокаутом.

Бахтиёрова уступила представительнице хозяев турнира

В первом бою дня в весовой категории до 48 кг на ринг вышла Робияхон Бахтиёрова.

Она провела бескомпромиссный бой против представительницы принимающей стороны — Индонезии Линды Сари, но в итоге уступила со счетом 2:3.

Ганиева одержала уверенную победу

В весовой категории до 51 кг Гулсевар Ганиева сразилась с филиппинкой Ксиан Багуин.

Наша представительница не оставила сопернице никаких шансов, одержав уверенную победу со счетом 5:0 и пробившись в следующий этап.

Юнусова и Иброхимжонова победили техническим нокаутом

В весе до 54 кг Узукжамол Юнусова вышла на ринг против кыргызстанки Миланы Шихшабековой.

Юнусова завершила бой техническим нокаутом во втором раунде, продемонстрировав отличную подготовку.

В весе до 60 кг Муштарийбону Иброхимжонова показала аналогичный результат. Она отправила в технический нокаут представительницу Вьетнама Ти Нхунг Куанг во втором раунде.

Мамажонова и Хуррамова также прошли в следующий этап

В весе до 57 кг Хуморабону Мамажонова сразилась с хозяйкой ринга Нурул Иззой.

Узбекская боксерша победила соперницу со счетом 5:0 и получила путевку в следующий этап.

Еще один успешный бой дня провела в весе до 65 кг Севинч Хуррамова. Она победила казахстанку Аружан Жангабаеву со счетом 4:0.

Итоги дня: 5 побед, 1 поражение

Результаты сегодняшних выступлений узбекских боксерш У23:

  • Робияхон Бахтиёрова — Линда Сари 2:3;

  • Гулсевар Ганиева — Ксиан Багуин 5:0;

  • Узукжамол Юнусова — Милана Шихшабекова, технический нокаут;

  • Хуморабону Мамажонова — Нурул Изза 5:0;

  • Муштарийбону Иброхимжонова — Ти Нхунг Куанг, технический нокаут;

  • Севинч Хуррамова — Аружан Жангабаева 4:0.

Об этом сообщила Федерация бокса Узбекистана. Наши девушки уверенно шагают к новым важным победам на азиатском ринге.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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