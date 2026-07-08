В 1-м туре АПЛ состоится противостояние испанских тренеров

Лондонское дерби в 1-м туре нового сезона Английской Премьер-лиги вызывает большой интерес. «Фулхэм» на своем поле примет «Челси».

Эта встреча станет первой официальной игрой в АПЛ для Хаби Алонсо и Альваро Арбелоа. Примечательно, что оба испанских специалиста ранее работали в системе мадридского «Реала».

Лондонское дерби пройдет на «Крейвен Коттедж»

Матч между «Фулхэмом» и «Челси» состоится 24 августа.

Встречу примет стадион «Крейвен Коттедж». Это дерби в первом туре нового сезона будет находиться в центре внимания не только из-за команд, но и из-за противостояния тренеров.

Первое испытание для Хаби Алонсо в АПЛ

Хаби Алонсо был назначен главным тренером «Челси» 17 мая.

Теперь он проведет свой первый официальный матч в Английской Премьер-лиге против «Фулхэма». Результат лондонского дерби станет первым серьезным экзаменом для Алонсо на новом этапе карьеры.

Арбелоа также дебютирует в матче против «Челси»

Альваро Арбелоа был назначен главным тренером «Фулхэма» 7 июля.

Его первая официальная игра в АПЛ также приходится именно на лондонское дерби. То, что «Фулхэм» принимает «Челси» на своем поле, станет для Арбелоа возможностью проявить себя перед болельщиками.

Оба вышли из школы «Реала»

Еще один интересный аспект встречи — связь обоих тренеров с системой «Реала».

И Хаби Алонсо, и Альваро Арбелоа работали в структуре мадридского клуба. Теперь же они сойдутся как соперники на одной из самых жарких арен английского футбола.

Новый сезон АПЛ с самого начала, с дерби «Фулхэм» — «Челси», станет свидетелем дуэли испанских тренеров.