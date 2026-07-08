В Узбекистане в системе высшего образования обучается 1 млн 535 тысяч студентов

·24·Узбекистан
В Узбекистане в системе высшего образования обучается 1 млн 535 тысяч студентов

В Узбекистане на начало 2025/2026 учебного года число студентов, обучающихся в высших учебных заведениях, достигло 1 млн 535 тысяч человек. Эту информацию предоставило Национальное статистическое агентство.

Из них 1 млн 478,7 тысячи студентов обучаются по программам бакалавриата. Число обучающихся в магистратуре составляет 56,3 тысячи человек.

Количество студентов варьируется в зависимости от региона. Самый высокий показатель зафиксирован в городе Ташкенте. В столице в вузах обучается 579,3 тысячи студентов.

В Бухарской области насчитывается 117,7 тысячи студентов, в Кашкадарьинской области — 111,6 тысячи, в Ташкентской области — 101,5 тысячи. В Ферганской области этот показатель составил 98,9 тысячи человек, в Самаркандской области — 93,9 тысячи человек.

В Сурхандарьинской области обучается 76,2 тысячи студентов, в Республике Каракалпакстан — 73,7 тысячи, в Хорезмской области — 65,9 тысячи, в Андижанской области — 65,7 тысячи.

В Наманганской области число студентов составляет 52,5 тысячи человек, в Навоийской области — 42,5 тысячи, в Джизакской области — 32,4 тысячи. Самый низкий показатель зафиксирован в Сырдарьинской области — 23,2 тысячи человек.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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