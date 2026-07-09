Коллина объяснил решение VAR: в протесте Египта есть решающая деталь

Председатель Судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина дал комментарии по поводу наиболее обсуждаемых эпизодов матча 1/8 финала ЧМ-2026 между Аргентиной и Египтом.

Речь идет об отмененном после вмешательства VAR голе сборной Египта и ситуации с участием Мохаммеда Салаха в конце встречи. Коллина объяснил, какими критериями руководствовались судьи в обоих случаях.

VAR также проверяет начало атаки

По словам Коллины, после каждого забитого гола VAR проверяет не только удар или офсайд, но и начальную фазу атаки, приведшую к взятию ворот.

«После каждого забитого гола VAR проверяет начальную фазу атаки. Если в начале атаки, приведшей к голу, выявлено нарушение правил, VAR рекомендует главному арбитру пересмотреть эпизод на мониторе», — сказал Коллина.

Он подчеркнул, что в таких случаях нет строгих ограничений по времени или расстоянию до ворот.

Названа причина отмены гола Египта

В матче Аргентина — Египет гол египтян был отменен после проверки VAR.

Согласно пояснению Коллины, в начале эпизода 19-й номер сборной Египта Марван Аттия наступил на ногу защитнику Аргентины Лисандро Мартинесу.

«На наш взгляд, это явное нарушение правил. Если главный арбитр не увидел этого на поле, VAR обязательно должен вмешаться», — заявил он.

Почему не был назначен пенальти в эпизоде с Салахом?

Ситуация с участием Мохаммеда Салаха и Хулиана Альвареса в конце матча также вызвала протесты со стороны Египта.

Коллина оценил этот эпизод иначе. По его словам, защитник сначала сыграл в мяч, после чего произошел обычный футбольный контакт.

«Если защитник сначала играет в мяч, а затем происходит обычный футбольный контакт, это не считается нарушением», — отметил Коллина.

Решение судей было единогласным

По словам председателя Судейского комитета ФИФА, как арбитр в поле, так и VAR признали эпизод с участием Салаха обычным игровым контактом.

По этой причине оснований для назначения пенальти в данном эпизоде не было.

Аргентина драматично вышла в четвертьфинал

Напомним, что Аргентина, проигрывая в этом матче со счетом 0:2, в итоге одержала победу — 3:2.

Действующие чемпионы мира таким образом вышли в четвертьфинал. Однако решения VAR в матче с Египтом до сих пор остаются одной из самых обсуждаемых тем мундиаля.