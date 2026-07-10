Женская команда «Манчестер Сити» подписала защитницу «Челси» Нив Чарльз

Опытный игрок женской сборной Англии Нив Чарльз официально стала футболисткой «Манчестер Сити». Действующий чемпион женской Суперлиги Англии (ВСЛ) сумел усилить левый фланг обороны, достигнув соглашения с лондонским «Челси». Этот трансфер стал вторым крупным приобретением «Манчестер Сити» в текущее летнее трансферное окно. Об этом сообщает Goal.com.

По данным издания Те Гуардиан, «Манчестер Сити» заплатил за 27-летнюю футболистку 500 тысяч фунтов стерлингов (около 670 тысяч долларов). Нив Чарльз подписала со своей новой командой трехлетний контракт и будет выступать под 21-м номером. Стоит отметить, что до истечения действующего контракта футболистки с «Челси» оставался еще год, однако клубы пришли к соглашению.

Решение проблем в обороне

Для «Манчестер Сити», который в прошлом сезоне завоевал чемпионский титул после 10-летнего перерыва, позиция левого защитника оставалась одним из самых слабых мест. После того как Лейла Уахаби покинула команду и перешла в американский клуб «Чикаго Старз», тренер Андре Йеглерц поставил приоритетной задачей заполнение этой позиции. Ожидается, что Нив Чарльз закроет именно эту брешь.

Нив Чарльз изначально играла на атакующих позициях, но бывший тренер «Челси» Эмма Хейз успешно перевела её на позицию левого защитника. Это изменение оправдало себя и в сборной Англии, где футболистка под руководством Сарины Вигман регулярно выходит на поле на этой позиции. Её универсальность, несомненно, пригодится «Манчестер Сити» в защите титула в Лиге чемпионов и на внутренней арене.

Новый вызов и планы на будущее

Поделившись своими мыслями после трансфера, Нив Чарльз сказала:

Спортивный директор клуба Тереза Шёгран подчеркнула, что опыт футболистки принесет команде большую пользу. По её словам, Нив Чарльз еще не вышла на пик своей спортивной формы, и в составе «Манчестер Сити» она добьется еще большего прогресса. Во время летних трансферов команда также пополнилась еще одной звездой — Бет Мид.

Сообщается, что в рамках этой трансферной цепочки «Челси» подписал звезду «Арсенала» Кэти Маккейб. Именно приход Маккейб ускорил переезд Нив Чарльз в Манчестер, так как футболистка хотела получать больше игровой практики. Теперь «Манчестер Сити» готовится к новому сезону с еще более сильным составом.