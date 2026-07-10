Сандро Тонали перешел в «Тоттенхэм» за 100 миллионов фунтов: лондонский фактор и новый проект

·3·Спорт
Сандро Тонали перешел в «Тоттенхэм» за 100 миллионов фунтов: лондонский фактор и новый проект

Очередное трансферное окно в Английской Премьер-лиге началось с громкой сделки. Полузащитник сборной Италии Сандро Тонали стал игроком лондонского «Тоттенхэма» за 100 миллионов фунтов стерлингов (около 134 миллионов долларов). Этот трансфер привлекает внимание общественности не только своим финансовым масштабом, но и тем, что футболист выбрал именно «шпор», несмотря на интерес со стороны таких грандов, как «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Goal.com.

«Тоттенхэм» в прошлых сезонах переживал неожиданный кризис. Команда два года подряд завершала чемпионат на 17-м месте, находясь под угрозой вылета в низший дивизион. Однако клуб под руководством Роберто Де Дзерби в прошлом сезоне выиграл Лигу Европы, частично восстановив свой авторитет. Теперь руководство клуба нацелено на кардинальное обновление состава и борьбу за высокие места.

Почему именно Лондон?

Бывший полузащитник клуба Дэнни Мерфи в интервью Goal.com затронул закулисные аспекты этого трансфера. По его мнению, в выборе Сандро Тонали большую роль сыграли престиж Лондона и условия жизни в нем. Мерфи подчеркнул, что для иностранных футболистов британская столица всегда остается привлекательным местом.

«Было бы наивно отрицать, что для иностранных парней Лондон играет особую роль. Исходя из своего опыта, могу сказать, что этот фактор решает многое. Если бы такие команды, как «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» или «Ливерпуль», сделали Тонали такое же твердое финансовое предложение, как «Тоттенхэм», возможно, он принял бы другое решение. Ведь возможность выигрывать трофеи обычно важнее локации», — говорит Мерфи.

В то же время руководство «Тоттенхэма» приложило все усилия, чтобы убедить футболиста. В то время как другие клубы-конкуренты не хотели переходить определенные границы в плане суммы трансфера или зарплаты, лондонский клуб не пожалел рекордных средств для итальянской звезды. Говорят, что именно это стало решающим фактором в переезде Тонали в северный Лондон.

Масштабные реформы в клубе

Сандро Тонали — не единственное крупное приобретение «Тоттенхэма» этим летом. С целью усиления состава клуб также пополнили следующие игроки:

  • Матеус Фернандес — талантливый полузащитник, перешедший из «Вест Хэма»;
  • Ян-Пауль ван Хекке — центральный защитник, ставший опорой обороны «Брайтона».
Тренерский штаб во главе с Роберто Де Дзерби теперь планирует очистить состав от лишних игроков, не оправдавших ожиданий. В ближайшие недели ожидается уход ряда футболистов из клуба. Тонали же должен стать ключевой фигурой в новой средней линии команды и вернуть «Тоттенхэм» на уровень Лиги чемпионов.

В заключение можно сказать, что трансфер Сандро Тонали свидетельствует о том, что амбиции «Тоттенхэма» по-прежнему высоки. Несмотря на то, что в последние годы команда переживала трудные времена во внутреннем чемпионате, финансовая мощь и лондонский фактор остаются главными инструментами для привлечения сильных игроков.

Сандро ТоналиТоттенхемТрансферАнглия Премер-лигасиФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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