Не забил, но все равно стал лучшим: статистика Ямаля впечатляет

·69·Спорт
Не забил, но все равно стал лучшим: статистика Ямаля впечатляет

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль был признан лучшим игроком четвертьфинального матча ЧМ–2026 против Бельгии. Примечательно, что 18-летняя звезда не забил в этой встрече ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи.

Тем не менее, его активность на поле и давление, созданное в атаке, были высоко оценены специалистами.

Ямаль стал решающей фигурой даже без голов

Испания победила Бельгию со счетом 2:1, и в этом матче Ламин Ямаль постоянно создавал проблемы обороне соперника.

Он выделялся на фланге своей скоростью, работой с мячом и преимуществом в ситуациях один на один.

Важные цифры 18-летнего футболиста

За время матча Ямаль:

  • нанес 6 ударов по воротам соперника;

  • выполнил 6 кроссов;

  • 4 раза успешно применил дриблинг.

По этим показателям он стал одним из самых активных игроков в составе сборной Испании.

Почему именно он был признан лучшим?

В футболе голы или ассисты не всегда полностью отражают влияние игрока на матч. Ямаль стягивал на себя оборону соперника, создавая свободные зоны для своих товарищей по команде, и принимал активное участие практически в каждой атаке.

Его прессинг регулярно заставлял защиту Бельгии совершать ошибки.

Впереди серьезное испытание против Франции

В полуфинале сборная Испании встретится с Францией.

Теперь главный вопрос: сможет ли Ламин Ямаль показать такую же активную игру против Франции и на этот раз отметиться результативным действием?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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