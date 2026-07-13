К концу недели жара усилится: ожидается до +44 градусов
В Узбекистане в течение рабочей недели жаркая погода усилится. По данным Узгидромета, в отдельных регионах температура может подняться до +44 градусов, а местами возможен ветер с пыльными бурями.
Жара ощутится уже в понедельник
В понедельник по республике ожидается жаркая и преимущественно сухая погода. Лишь в отдельных районах Ферганской долины во второй половине дня возможны кратковременные дожди и грозы.
На большей части территории дневная температура воздуха составит около +38…+41 градуса. На севере, юге и в пустынных зонах ожидается повышение температуры до +42…+44 градусов.
Это уже не просто «летняя жара» — начинается режим, при котором даже кондиционеры «устают».
К концу недели температура снова вырастет
В течение недели жара будет постепенно усиливаться. Дневная температура воздуха может достичь +41…+43 градусов, а на севере, юге и в пустынных районах — до +42…+44 градусов.
Ночью воздух также не будет остывать. По республике ночью прогнозируется температура около +23…+28 градусов, а на севере, юге и в пустынных районах — около +28…+33 градусов.
Регионы
Дневная температура
Ночная температура
Большая часть республики
+41…+43°
+23…+28°
Север, юг и пустынные районы
+42…+44°
+28…+33°
Город Ташкент
+40…+43°
+25…+28°
Ожидаются ветер и пыльные бури
Ветер будет дуть с востока со скоростью 7–12 метров в секунду. В некоторых местах его порывы могут усиливаться до 13–18 метров в секунду.
В отдельных районах возможны пыльные бури. Это может создать неудобства, особенно для водителей, людей, работающих на открытом воздухе, и лиц с чувствительными дыхательными путями.
В горных районах возможны дожди и селевые паводки
13–14 июля в отдельных горных районах возможны кратковременные дожди и грозы.
13 июля в предгорных и горных районах Ташкентской, Андижанской, Наманганской и Ферганской областей возможны селе-паводковые явления.
В связи с этим тем, кто планирует поездки в горные районы, следует заранее проверять прогнозы погоды и проявлять осторожность в опасных местах.
В Ташкенте также усилится зной
В Ташкенте будет наблюдаться преимущественно малооблачная погода. В понедельник и вторник дневная температура воздуха составит около +38…+40 градусов.
А 15–17 июля в столице ожидается повышение температуры до +40…+43 градусов. Ночью температура сохранится в пределах +25…+28 градусов.
Это означает, что и ночью будет сохраняться душная погода. Поэтому проветривание помещений, употребление воды и отказ от длительного пребывания под прямыми солнечными лучами будут как нельзя кстати.
На что обратить внимание в жару?
В такую погоду организм быстро теряет влагу. Поэтому рекомендуется в течение дня пить достаточное количество воды, не находиться долго на открытом воздухе в часы пиковой солнечной активности и носить легкую одежду.
Пожилым людям, детям, лицам с сердечно-сосудистыми заболеваниями и тем, кто работает на открытом воздухе, следует быть особенно осторожными.
Начинается жаркая неделя
По данным Узгидромета, до конца рабочей недели в Узбекистане жара будет постепенно усиливаться. В отдельных регионах температура может достичь +44 градусов, возможны ветер с пыльными бурями, а в горных районах сохранится опасность схода селей.
Как вы считаете, нужно ли менять график работы и учебы в такие жаркие дни?
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