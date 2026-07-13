В Ташкенте из-за аномальной жары поливают улицы

·0·Общество
В Ташкенте из-за аномальной жары поливают улицы

В связи с аномальной жарой, наблюдаемой в Ташкенте, принимаются дополнительные меры по снижению температуры воздуха в городе. В частности, с помощью специальной техники на центральных улицах, тротуарах и в зеленых зонах регулярно проводится полив.

Кроме того, усилены работы по поливу газонов, цветников и деревьев в столице. Специалисты отмечают, что такие меры служат не только для защиты растений от воздействия зноя, но и способствуют некоторому смягчению городского микроклимата.

Также в ближайшие дни планируется перевести городские фонтаны на круглосуточный режим работы. Ответственные лица подчеркивают, что эти меры помогут немного снизить температуру воздуха в жаркие дни, уменьшить количество пыли и создать более комфортные условия для жителей столицы.

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Charos
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