Шантаж через приложение «Солик»: подозрительный инцидент в Беруни

·14·Общество
Шантаж через приложение «Солик»: подозрительный инцидент в Беруни

В Берунийском районе раскрыт факт вымогательства денег у предпринимателей. Сообщается, что подозреваемые были задержаны в момент получения денежных средств за отказ от подачи жалобы через мобильное приложение «Солик» по факту невыдачи чека.

Требовали 3 миллиона сумов

Оперативное мероприятие было проведено сотрудниками Берунийского районного отдела Департамента при Генеральной прокуратуре совместно с другими правоохранительными органами.

Как стало известно, в ходе мероприятия граждане Д.А. и А.Ю. были задержаны с поличным.

Согласно материалам доследственной проверки, подозреваемые требовали у гражданина М.Х. 3 миллиона сумов за то, чтобы не подавать жалобу через мобильное приложение «Солик» по факту невыдачи чека в торговой точке семейного предприятия У.З.

Отмечается, что они были задержаны в момент получения указанной суммы.

Выявлены факты получения денег еще с трех предпринимателей

В ходе оперативных мероприятий также выяснилось, что Д.А. был связан с аналогичными случаями в отношении еще трех предпринимателей, осуществляющих деятельность в районе.

По имеющимся данным, он путем шантажа получал различные суммы денег, обещая предпринимателям не подавать жалобы в приложение «Солик» по фактам невыдачи чеков.

Данная ситуация расценивается не просто как угроза «написать заявление», а как давление на предпринимательскую среду, запугивание и незаконное использование ситуации в корыстных целях.

Возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 165 Уголовного кодекса — вымогательство.

В настоящее время следственные действия по делу продолжаются.

Согласно законодательству, лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана решением суда. В связи с этим в настоящее время обстоятельства изучаются в ходе следствия.

Приложение «Солик» — не инструмент для запугивания

Мобильное приложение «Солик» позволяет гражданам сообщать о случаях невыдачи чеков. Однако использование этой возможности в личных целях, требование денег у предпринимателя или получение средств за отказ от подачи жалобы является противозаконным.

Этот случай показывает, что, насколько важны инструменты цифрового контроля, настолько же серьезными могут быть последствия их неправильного использования.

Что нужно знать предпринимателям?

В подобных ситуациях предпринимателям не следует поддаваться страху и соглашаться на незаконные требования. Если кто-то требует деньги, угрожая чеками, налогами или проверками, необходимо обратиться в правоохранительные органы.

Выдача чека — это законная обязанность. Но требование денег за отказ от подачи жалобы на невыдачу чека — это совсем другой вопрос.

Следствие продолжается

По данному инциденту в Берунийском районе ведутся следственные действия. Правоохранительные органы также могут проверить причастность подозреваемых к другим аналогичным случаям.

Как вы считаете, какие меры необходимы для предотвращения подобных злоупотреблений в системе подачи жалоб через приложение «Солик»?

SoliqБерунийБош прокуратура
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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