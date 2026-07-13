Налоговый комитет прокомментировал контроль за P2P-переводами

·1·Экономика
Налоговый комитет прокомментировал контроль за P2P-переводами

Налоговый комитет прокомментировал мнения, высказанные Центральным банком и общественностью по поводу проекта решения о контроле за крупными P2P-переводами между банковскими картами.

Согласно данным комитета, обмен информацией с банками осуществляется исключительно в рамках требований Налогового кодекса и закона «О банковской тайне». Отмечается, что в этих документах предусмотрен порядок предоставления определенных сведений в целях налогообложения.

В ведомстве подчеркнули, что сами по себе P2P-переводы не являются объектом налогообложения. То есть обычные денежные переводы между физическими лицами не облагаются налогом автоматически.

Налоговый комитет заявляет, что данная инициатива не направлена на массовую слежку за личными транзакциями. Целью проекта является создание четкого и прозрачного механизма обмена информацией с банками.

По данным комитета, предлагаемый порядок рассматривается как механизм, адаптированный к международной практике. При этом особо подчеркивается соблюдение банковской тайны и конституционных прав граждан.

Прием предложений и возражений по проекту завершен. Налоговый комитет сообщил, что перед принятием окончательного решения будут изучены все высказанные мнения, включая доводы Центрального банка.

Солиқ қўмитасиМарказий банкP2PБанк сириСолиқ кодексиПул ўтказмалари
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