Новшество в Ташкентском метрополитене: добавлены еще три современных поезда

·0·Узбекистан
Новшество в Ташкентском метрополитене: добавлены еще три современных поезда

Парк Ташкентского метрополитена пополнился еще тремя современными четырехвагонными поездами. Новый подвижной состав послужит повышению комфорта обслуживания пассажиров столичного метро, сокращению интервалов движения поездов и увеличению пропускной способности.

Сообщается, что в стране последовательно продолжаются работы по модернизации общественного транспорта и улучшению качества транспортных услуг, оказываемых населению. С этой целью материально-техническая база Ташкентского метрополитена поэтапно обновляется, а количество современного подвижного состава увеличивается.

Новые поезда, доставленные в метрополитен, обеспечат комфортную среду для пассажиров в любое время года благодаря эффективным системам охлаждения в летний период и отопления в зимний сезон.

Ответственные лица отмечают, что выпуск этих поездов на линии позволит сократить интервалы движения, еще больше повысить качество обслуживания и поэтапно заменить старые составы, срок эксплуатации которых подходит к концу, на современные поезда.

В то же время новый подвижной состав расширит общие транспортные возможности метрополитена, обеспечит стабильность графика движения и поможет эффективно обслуживать растущий пассажиропоток.

Согласно данным, до конца текущего года для Ташкентского метрополитена планируется доставить еще 11 современных поездов. Это направлено на дальнейшее развитие инфраструктуры метро и выведение качества обслуживания пассажиров на новый уровень.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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